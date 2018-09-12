Apple Watch 4 Özellikleri ve Fiyatı
Apple, akıllı saati Watch'un 4. neslini resmi olarak tanıttı. İşte Apple Watch Series 4'ün tüm özellikleri...
Apple, biraz önce Apple Watch'un yeni neslini resmi olarak tanıttı. Her ne kadar tasarımda çok büyük değişiklikler görülmese de, Series 4'ü farklı kılan bazı detaylar söz konusu. Öncelikle Apple Watch 4, 40 ve 44mm'lik kasalar ile satışa çıkıyor. Yani ekran boyutları büyütülmüş durumda. Bunda en büyük pay sahibi, kuşkusuz ekranın artık uçtan uca yerleştirilmiş olması.
64-bit çift çekirdekli S4 işlemci ile gelen Watch 4, bu sayede önemli bir performans artışı vaat ediyor. Apple'a göre bu artış, yaklaşık 2 kat kadar.
Saatin sunduğu önemli yeniliklerden biri de, kuşkusuz digital crown'un artık titreşim özelliğine sahip olması. Bu özellik, şu an için kapalı kutu olsa da, pek çok uygulamada farklı bir deneyim sunacağı kesin.
Alüminyum kasalı modeller uzay grisi, altın ve gümüş renk seçenekleri ile raflarda olacak. Çelik kasalı modeller ise, altın ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak.
Apple, saatin içerisindeki hoparlörün yüzde 50 daha güçlü olduğunu söylüyor. Ayrıca Apple Watch 4'te yenilenmiş jiroskop ve hız ölçere yer verilmiş. Yapılan açıklamada, bu yeni sensörlerin düştüğünüzü bile tespit ederek, gerekli yerlere mesaj gönderebileceğini söyleniyor.
Watch 4'ün en önemli yeniliklerinden biri de, dahili elektrokardiyografa sahip olması. Böylece kullanıcılar, kendi kendilerine ve istedikleri zaman, EKG grafiklerini görebilecekler.
Apple Watch Series 4 modellerinin başlangıç fiyatı 399 dolar. LTE'li modeller ise, 499 dolardan başlayan fiyat etiketleriyle raflarda olacak. Cuma günü ön siparişe açılacak olan Apple Watch Series 4 modellerinin sevkiyatına ise, 21 Eylül tarihinde başlanacak.
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