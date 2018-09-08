Apple Watch 4'ün Ekranı Böyle Görünecek
Apple Watch 4'ün "edge-to-edge" olarak isimlenen kenardan kenara ekran çözünürlüğü, bize ne getirecek?
Apple tanıtımına kısa bir süre kaldı. Apple, yeni iPhone'larıyla beraber bu tanıtımda yeni akıllı saat serisini de ortaya çıkartacak. Apple Watch 4 adıyla ortaya çıkacak olan yeni saat, elbette selef modellere kıyasla birtakım yenilikler getirecek. Bunlardan biri de ekran çözünürlüğünde olacak.
Apple Watch 4'ün ekran kenarlarının çok inceltilmiş olması bekleniyor. Bununla beraber edge-to-edge olarak da isimlendirilen kenardan kenara olan çözünürlüğün artacağı belirtiliyor. 42mm'lik Apple Watch 3'ün ekran çözünürlüğü 312x390 piksel iken, 42 mm Apple Watch 4'te bu çözünürlük miktarı 384x480 piksel olacak. Yani Apple Watch 4'de ekran çözünürlüğü yüzde 15 oranında artmış olacak.
Elbette hal böyle olunca, çözünürlüğe bağlı olarak uygulamalar da görsel açıdan olumlu etkilenecek. İki saat arasındaki çözünürlüğe bağlı görsel açıdan farkları aşağıda görebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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