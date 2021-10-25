Samsung'un Sıradaki Canavarı, Apple'ın Çentikli Tasarımına mı Sahip Olacak?

Samsung'un yeni üst seviye tableti, yani Galaxy Tab S8 Ultra henüz çok da yakınımızda değil. Bununla birlikte, Samsung'un bizim için neler sunabileceğine dair sızıntılar gelmeye dvam ediyor. Son sızıntının kaynağı ise @OnLeaks.
Sızıntıya göre Samsung, Apple'ın fazlasıyla eleştirilen bir özelliğini yeni amiral gemisi tabletine taşıyabilir. Yukarıda gördüğünüz görsel, bize Galaxy Tab S8 Ultra'nın ekranında belirgin bir çentiğe sahip olacağını söylüyor. Tabletin aslında yalnızca bir 8MP ön kamera ile gelmesi bekleniyor ve Samsung'un neden bir çentik kullanmak isteyebileceği pek belli değil. Tabii ki bunun sadece bir iddia olduğu da unutulmamalı.
@OnLeaks ayrıca, Galaxy Tab S8 Ultra'nın şimdiye kadar bir tablette gördüğümüz en büyük ekran olan 14,6 inç ekranla geleceğini iddia ediyor. Önceki iddialar ise, ekranın 120Hz AMOLED paneli temel alacağını ve pilin 12.000mAh kapasiteye sahip olacağını sölüyordu. İşlemci olarak Exynos 2200'nin tercih edileceği, 12 GB'a kadar RAM kullanılacağı diğer iddialar arasında dikkat çekiyor.
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