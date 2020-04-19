Apple Watch, Boğulurken de Sizi Kurtarabilir

Apple, geleceğin Apple Watch'ına, suya düştüğünüzde acil servise haber veren özel bir işleve de sahip olabilir

Apple Watch, Boğulurken Sizi Kurtarabilir

Gelecekteki bir Apple Watch, suya düştüğünüzde sizi kurtarmak için acil hizmetleri arayabilir.

Apple'ın yeni bir patent başvurusunda saatin etrafının suyla sarıldığını algılamasından bahsediliyor. Saat, suyun miktarına bakarak yağmur yağışıyla suya düşmeyi ayırt edebiliyor. Bunun ardından saat, takviminize bakarak bugün suda olmanızın normal olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer tuzlu bir suya düştüyseniz, üstelik bulunduğunuz konum hiçbir yere yakın görünmüyorsa, durumunuz acil hizmetlere iletiliyor.

Bunun ardından sistemin nasıl çalışacağı bilinmiyor, ancak işlev Apple Watch'taki düşme algılama gibi çalışabilir. Bu işlev, düştükten sonra bir dakika boyunca kımıldamazsanız, acil hizmetleri aramaya yönelik 30 saniyelik bir geri sayım başlatıyordu.

Patentte işlevin Apple Watch ile ilgili olduğundan bahsedilmese de, "sağlık yardımcısı olarak taşınabilir elektronik cihaz" tanımlaması yapılıyor. Apple'ın bu sözcüklerle Apple Watch'tan bahsediyor olma ihtimali yüksek. Yine de bu işlevin Apple Watch 6'a gelme ihtimali bizce oldukça düşük.

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