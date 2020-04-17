Nokia: İnternet Trafiğindeki Artış "Plato" Yaptı

Nokia tarafından yapılan bir araştırma, Corona virüsü nedeniyle internet trafiğinde yaşanan artışın düz bir çizgiye geçiş yaptığını söyledi. Dünyanın internet altyapısının yaşanan artış nedeniyle bir sorun yaşamadığı biliniyor. Buna karşın popüler video akış hizmetleri, video kalitesini düşürerek, yaşanabilecek yavaşlamalara karşı bazı önlemler almışlardı.
İnternet trafiğinin artmasının nedeni, Covid-19 salgınının yayılmasını yavaşlatmak için zamanını evinde geçiren insanların internetten daha çok faydalanması, daha çok oyun oynaması ve video izlemesi. Nokia, sokağa çıkmama önlemleri nedeniyle yüzde 45'lik bir nüfusun evden çalışmaya başladığını, bunun hafta içi internet trafiğinde hızlı bir yükselişe neden olduğunu söylüyor. Bunun yanında hafta sonu trafiğinde yüzde 20-40 arasında bir yükseliş gözleniyor.
Hafta sonlarındaki trafik, salgın öncesindeki trafiğe kıyasla yüzde 20 daha yüksek olsa da, birçok ülkede artık önemli bir artış gözlenmiyor. Bu nedenle video tüketiminde tepe noktaya ulaşıldığına inanılıyor. Covid-19 açısından dünya çapında "tepe noktasına" ulaşıp ulaşmadığımızı henüz bilmiyoruz, ancak son birkaç günde hastalığın artış hızında da bir duraklama gözleniyor.
Nokia, internet trafiğinin artmasıyla hizmeti engelleme (DDoS) saldırılarında da artış gözlendiğini, bu tür bir saldırının başarılı olması ve hizmetleri çökertmesi halinde yeni bir felaketin ortaya çıkabileceğini vurguluyor.
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