Chrome'a Yeni Özellik Geldi: Tarayıcı, Artık Sekmeleri Gruplandırabiliyor

Chrome, internette dolaşırken aradığı sekmeyi bulmakta zorluk yaşayanlar için yeni işlevini kullanıma sundu.

Chrome, Artık Sekmeleri Gruplandırabiliyor

Chrome, çok sayıda sekmeyle çalışanların hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe kavuştu. Chrome'un "flags" sayfasından etkin hale getirilebilen işlev, sekmeler arasında kaybolmaya bir çözüm getiriyor.

"Sekme Grupları" (Tab Groups) işlevi, aynı anda birden çok fikir veya proje üzerinde çalışıyorsanız, bunlara ait sekmeleri gruplar altında toplamanıza izin veriyor. İşlevi birbiriyle alakası olmayan sekmeleri ayırmak ve karışıklığı azaltmak için de kullanabilirsiniz. Chrome 81'de bulunan Sekme Grupları işlevini kullanmak için bir sekmeye sağ tıklayın ve "Yeni gruba ekle" seçeneğine tıklayın. Seçili sekme renk değiştirecek ve grubu tanımanızı sağlayacak. Sekmeleri oluşturduğunuz gruba sürükleyerek gruba ekleyebilirsiniz.

Yeni işlevi görünür hale getirmek için chrome://flags/#tab-groups adresine gitmeniz ve "Tab Groups" işlevini etkin hale getirmeniz gerekiyor. Bunun ardından "Yeniden başlat" düğmesine tıklayarak Chrome'u baştan başlatın. Artık yeni işlevden faydalanabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli oldu mu? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda
17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda TV, cep telefonu ve tablet sürprizi
66. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda Samsung televizyon ve telefon sürprizi
Günün En çok Okunanları
Zoom Hesapları, İnternette, Dark Web'de Satışa Çıktı
İşte Playstation 5 İçin Geliştirilen İlk Türk Oyunu!
GeForce Oyuncuları, Minecraft RTX Betası İçin Oyuna Hazır!
Almanya'dan şaşırtan açıklama: Bugün itibarıyla koronavirüs kontrol altında
Kan Oksijen Doygunluğu (SpO2): Neden Takip Etmelisiniz?

 

 