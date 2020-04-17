Chrome'a Yeni Özellik Geldi: Tarayıcı, Artık Sekmeleri Gruplandırabiliyor

Chrome, çok sayıda sekmeyle çalışanların hayatını kolaylaştıracak bir yeniliğe kavuştu. Chrome'un "flags" sayfasından etkin hale getirilebilen işlev, sekmeler arasında kaybolmaya bir çözüm getiriyor.
"Sekme Grupları" (Tab Groups) işlevi, aynı anda birden çok fikir veya proje üzerinde çalışıyorsanız, bunlara ait sekmeleri gruplar altında toplamanıza izin veriyor. İşlevi birbiriyle alakası olmayan sekmeleri ayırmak ve karışıklığı azaltmak için de kullanabilirsiniz. Chrome 81'de bulunan Sekme Grupları işlevini kullanmak için bir sekmeye sağ tıklayın ve "Yeni gruba ekle" seçeneğine tıklayın. Seçili sekme renk değiştirecek ve grubu tanımanızı sağlayacak. Sekmeleri oluşturduğunuz gruba sürükleyerek gruba ekleyebilirsiniz.
Yeni işlevi görünür hale getirmek için chrome://flags/#tab-groups adresine gitmeniz ve "Tab Groups" işlevini etkin hale getirmeniz gerekiyor. Bunun ardından "Yeniden başlat" düğmesine tıklayarak Chrome'u baştan başlatın. Artık yeni işlevden faydalanabilirsiniz.
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