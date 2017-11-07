Apple Watch, Hava Durumu Sorulduğunda Çakıldı
Apple Watch, sadece bir gün için de olsa, hava durumunu soran kullanıcılarına kötü bir sürpriz hazırladı!
4 Kasım'da yeni Apple Watch akıllı saatinize hava durumunu sorduysanız, beklediğinizden çok daha kaba bir cevap almış olabilirsiniz. Bir çok Series 3 kullanıcısının şikayetlerine bakılırsa, Siri'ye günün hava durumu sorulduğunda "Springboard" arayüzü çakılıyordu. İşin ilginç kısmı, eğer haftanın hava durumu sorulursa her hangi bir sorun olmuyordu. Anlaşıldığı kadarıyla bu tuhaf hata sadece Kuzey Amerika ve Avrupalı kullanıcıları etkiledi. Apple ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, potansiyel bir "şüpheli" bulduklarını ve iPhone kullanıcılarının tanıyacağı bir sorun olduğunu söyledi.
Reddit kullanıcısı rgsteele'nin teorisine göre çakılma sorunu yaz saati uygulaması ile bağlantılı. Eğer yaz saati uygulamasına katılmayan bir bölgedeyken hava durumunu sorarsanız bir sorun ile karşılaşmıyorsunuz. Ancak eğer yaz saati uygulamasının bittiği bir bölgedeyseniz ve günün hava durumunu merak ettiyseniz, Apple Watch'ınız sizi yarı yolda bırakıyordu.
Şu an Siri ile bu hatayı tekrarlamak mümkün değil. Ancak Apple buna çok benzer sorunları eskiden iPhone takvim ve alarm uygulamalarında da yaşadığını hatırlattı.
Aslında saat değişiminin bu sorun ile bağlantısı kesin olarak kanıtlanmış değil, ayrıca sorunun Siri sunucularından mı yoksa Apple Watch'ta bulunan uygulamadan mı kaynaklandığı bilinmiyor. Apple, bu sorunun tekrarlanmaması için elinden geleni yapacaktır, sonuçta kimse yılın belli günlerinde hava durumu sorma yasağı gibi bir kurala uymak istemeyecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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