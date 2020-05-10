Apple Watch, Koronavirüs Salgınına Rağmen Apple'ın Yüzünü Güldürdü

Küresel akıllı saat piyasası büyümeye devam ederken, Apple da bu piyasanın zirvesindeki konumunu korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz gün piyasa analisti Strategy Analytics tarafından yayımlanan son verilere göre firma, ilk çeyrekte 7,6 milyon Apple Watch dağıtımı yaptı ve bu da bir önceki yıla göre ufak bir artış ile %55 piyasa payına sahip olması anlamına geliyor.
İlk çeyrek içerisinde üreticiler genel olarak 14 milyon akıllı saat dağıtımı yaptılar ve bu da yıl bazında %20'lik bir artışı gösteriyor. Dağıtımlar, Koronavirüs salgınına rağmen ilk çeyrekte arttı ve hatta salgından ufak bir fayda sağlamış olmaları bile mümkün gözüküyor.
Strategy Analytics yönetici direktörü Neil Mawston yaptığı açıklamada COVID-19 korkusuna rağmen akıllı saatler için küresel talebin artmaya devam ettiğini söyledi: "Akıllı saatler online perakende kanallarında iyi satılıyorlar ve pek çok tüketici, virüs sebebiyle yaşanan karantina döneminde sağlık ve fitness takibini yapmak için akıllı saatleri kullanıyor."
Mawston'ın belirttiği üzere Apple, son iki yılın en yüksek piyasa payına ulaşmış durumda: "Apple Watch küresel akıllı saat piyasasının yarısına sahip ve açık ara endüstri liderliğini koruyor."
Apple'ın büyümesinin bir kısmı ise Samsung'a zarar vermiş gibi gözüküyor. Dünyanın ikinci en büyük akıllı saat üreticisi 1,9 milyon ünite dağıtım yaptı ancak bu çeyrek içerisindeki piyasa payı %14,9'dan 13,9'a düştü. Üçüncü sıradaki Garmin ise 1,1 milyon ünite dağıtımı ile piyasa payını %7'den %8'e çıkardı.
Strategy Analytics'in söylediğine göre akıllı saat dağıtımlarının salgın sebebiyle ikinci çeyrekte sert bir yavaşlama yaşaması ancak yılın ikinci kısmında tekrar sıçraması bekleniyor.
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