Korona Virüsü'nün Sentetik Klonu Üretildi. Peki Bu Ne İşe Yarayacak?

Araştırmacılar, korona virüsünün bir sentetik kopyasını yüksek güvenlikli bir laboratuvarda ürettiler. Peki, bu tam olarak ne işe yarayacak?

Korona Virüsünün Sentetik Klonu Yapıldı

Araştırmacılar, yeni tip korona virüsü SARS-CoV-2'nin sentetik klonlarını oluşturdular.

İsviçre'deki Bern Viroloji ve İmmünoloji Üniversitesi'nde yüksek güvenlikli laboratuvarda oluşturulan klonlar, salgınla mücadeleye yönelik yeni yollar keşfetmekte araştırmacılara yardımcı olacak. Klonlar, örneğin tanı testleri geliştirmek, antiviral tedaviler ve aşı geliştirmekte kullanılabilecek.

Bazı virüsler, Escherichia coli bakterilerini içeren bir yöntem kullanılarak klonlanabiliyor, ancak korona virüsleri bu teknikle kopyalamak o kadar kolay değil. Bu nedenle araştırmacılar, bir başka yönteme başvurarak Bern Üniversitesi'nde geliştirilen maya hücrelerinden faydalandılar. Bern'den profesör Volker Thiel, virüsün kopyasını yaklaşık bir haftada oluşturduklarını söylüyor. Thiel, kendi model sistemlerinin korona virüslerini ve diğer virüsleri yeniden oluşturmakta ideal olduğunu gördüklerini belirtti.

Virüslerin protein kabuğuna sarılmış DNA veya RNA'dan oluştuğu ve yalnızca genetik maddeden meydana geldiği söylenebilir. SARS-CoV-2'nin "genetik kodu" 15 gen içeren yaklaşık 30.000 bazdan oluşan tek zincirli bir RNA molekülünden oluşuyor. Buna kıyasla insanın genetik şifresi, 6,4 milyar baz ve 25.000 gen taşıyan çift sarmalı DNA molekülüne sahip.

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