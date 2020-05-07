Yeni iPhone SE'nin İçerisinden Bakın Neler Çıktı...

Yeni iPhone SE'nin fiyatı, diğer iPhone'ların arasında daha uygun görünüyor olabilir. Yine de merak edip, telefonun içini açarak paranızı çöpe atmak istemeyeceğinizi düşünüyoruz. Neyse ki bu işi YouTube yayıncısı JerryRigEverything sizin için gerçekleştirdi.
Videoda iPhone SE 2020'nin içinin iPhone 8'e çok benzer olduğu anlaşılıyor. Öyle ki, iPhone 8'in birçok parçasının yeni iPhone SE'de kullanılabileceği söyleniyor. İki cihaz arasında uyumlu bileşenler arasında hoparlörler, arka kamera ve ekran var. Bununla birlikte pil aynı boyutlarda ve kapasitede olmasına rağmen, farklı bir bağlantıya sahip ve iki cihaz arasında değiştirilemiyor. Ancak Apple, pili çıkmayacak şekilde yapıştırmamış; yani pili değiştirmek mümkün.
iPhone SE 2020'deki vidaların çoğunun farklı şekil ve boyutlarda olduğu gözleniyor, bu yüzden telefonu parçalarına ayırmak, diğer telefonlardaki kadar kolay olmayabilir. Yine de parçaların çoğunun iPhone 8 ile uyumlu olması, yeni telefonun onarım fiyatlarını düşürebilir.
Videoda tüm anlatılanlar, bunlarla sınırlı değil. Titreşimi sağlayan Taptic Engine gibi başka detaylar hakkında videoda bilgi edinebilirsiniz.
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