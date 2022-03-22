Apple Watch Series 3 İçin Kötü Haber: Yakında Emekliye Ayrılabilir

Yaklaşık beş yılın ardından, Apple Watch Series 3 emekliye ayrılmaya hazırlanıyor. Ortaya atılan yeni iddia, üçüncü nesil için watchOS güncelleme desteğinin bitmek üzere olduğunu gösteriyor.