Apple Watch Series 3 İçin Kötü Haber: Yakında Emekliye Ayrılabilir

Yaklaşık beş yılın ardından, Apple Watch Series 3 emekliye ayrılmaya hazırlanıyor. Ortaya atılan yeni iddia, üçüncü nesil için watchOS güncelleme desteğinin bitmek üzere olduğunu gösteriyor.

  • Levent Öztürk
Apple Watch Series 3 sona yaklaşıyor...

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