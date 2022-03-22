Apple Watch Series 3 İçin Kötü Haber: Yakında Emekliye Ayrılabilir

Yaklaşık beş yıldır piyasada olan Apple Watch Series 3'ün bu yıl içinde üretimden kaldırılacağı söyleniyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı tweet'e göre, yaklaşan WatchOS'un gereksinimlerini karşılamayabileceği için Series 3, bu sonbaharda ömrünü tamamlayacak.
Apple genellikle Haziran ayında WWCD'de WatchOS'un yeni bir sürümünü sunuyor. Bu yıl WatchOS 9'un sunulması bekleniyor. Ayrıca şirketin geçtiğimiz yıl sunulan Apple Watch Series 7'yi takip edecek üç yeni Apple Watch modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor.
Bu modellerin arasında Apple Watch Series 8, ikinci nesil bir Apple Watch SE ve Apple Watch'un spor için uygun sağlam bir modelinin bulunduğu söyleniyor.
Eğer sizin de bir Apple Watch Series 3 saatiniz varsa, son güncellemelerin tadını çıkartmanızı öneriyoruz. Zira yakın bir gelecekte daha fazla güncelleme alamayacaksınız gibi görünüyor.
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