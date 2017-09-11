Apple Watch Series 3 Modeli İçin Yeni Sızıntı!

Apple'ın yarın gerçekleşecek olan iPhone 8 lansmanında tanıtması beklenen yeni akıllı saati için bir sızıntı daha geldi...

Apple Watch Series 3 modeli için yeni sızıntı!

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