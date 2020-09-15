Apple Watch Series 6 Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Apple'ın bugünkü gizemli etkinliğinde ilk ortaya çıkan Apple Watch Series 6 oldu! İşte sağlığa daha çok odaklanan yeni Watch Series 6 özellikleri ve satış fiyatı:

Apple Watch Series 6 Tanıtıldı!
Watch Series 6

Apple, bugünkü çevrimiçi etkinliğinde Apple Watch Series 6'yı tanıttı.  İşte Apple Watch Series 6'nın özellikleri ve satış fiyatı: Tasarımında önemli bir değişiklik olmasa da yeteneklerini bir adım ileriye taşıyan yeni saat, sağlığa daha da çok önem veriyor.

Watch Series 6

Kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliğiyle gelen yeni Watch Series 6, kalp ritminizin yanında solunum sağlığını da izlemenize olanak tanıyor. Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi koronavirüsünü taşıyor olduğunuzun bir işareti olabileceğinden firmaya göre bu özellik, özellikle dünya çapındaki Covid-19 salgını sırasında işe yarayabilir. Apple, yeni kan oksijeni ölçme işleviyle bazı sağlık araştırmaları da yapacağını söylüyor.

watchOS 7 ile gelen saat, altimetre (yükseklik ölçme) özelliği de sunuyor. Bunun yanında yeni Family Setup işlevi, çocukların iPhone'a sahip olmasına gerek kalmadan çocuklara yönelik belirli işlevlere ulaşmasına izin veriyor. Bu özellik, hücresel özellikli Apple Watch Series 4 ve sonrasında ve sadece bazı ülkelerde çalışıyor.

Watch Series 6

Apple, yeni akıllı saatin yeni S6 yonga setinin daha hızlı olduğunu ve daha az güç harcadığını söylerken, cihazın yüzde 20 daha çabuk şarj olduğunu da iddia etti. 5GHz Wi-Fi ağ desteğiyle gelen Apple Watch Series 6'nın "sürekli açık" ekranı ise 2,5 kat daha parlak. Yeni tanıtılan kayışlar arasında dikkat çeken "Solo Loop" ise esnek bir maddeden ve dokuma naylondan oluşuyor.

Apple Watch SE

Bu arada Apple, yeni saatinin daha uygun fiyatlı bir sürümü olan Apple Watch SE'yi de tanıttı. Geçen senenin modeliyle aynı yonga setine (S5) sahip olan Watch SE, yüzmeye karşı dayanıklı ve bugün tanıtılan yeni bantları destekliyor. Watch SE'nin fiyatı 279 dolardan başlayacak.

Watch Series 6

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Peki, Apple Watch Series 6'nın fiyatı ne kadar? 18 Eylül'de piyasaya sürülecek Apple Watch Series 6'nın fiyatı 399 dolardan başlayacak.

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