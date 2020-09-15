iPhone 12'de Birkaç Önemli Değişiklik: Çentik Küçülecek mi?

İsabetli tahminleriyle tanınan Apple araştırmacısı, bugünkü tanıtım öncesinde iPhone 12'deki değişiklikler hakkında bildiklerini paylaştı. Ama bu akşam, iPhone 12'lerin tanıtılmasını beklemediğinin de altını çizdi.