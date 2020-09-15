iPhone 12'de Birkaç Önemli Değişiklik: Çentik Küçülecek mi?

İsabetli tahminleriyle tanınan Apple araştırmacısı, bugünkü tanıtım öncesinde iPhone 12'deki değişiklikler hakkında bildiklerini paylaştı. Ama bu akşam, iPhone 12'lerin tanıtılmasını beklemediğinin de altını çizdi.

iPhone 12'de Birkaç Önemli Değişiklik

Bugünkü (15 Eylül) Apple etkinliğinin öncesinde bir Apple analisti, iPhone 12'lerin biri hariç tüm modellerinin aynı çentik boyutuyla geleceğini söyledi. Ancak aynı analist, bu akşam düzenlenecek etkinlikte iPhone 12'leri göremeyeceğimizin de altını çiziyor.

Tahminleri genellikle çıkan itibarlı Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, 5,4 inçlik iPhone'un çentiğinin "biraz daha dar" olacağını söyledi. Bunun nedeni, ekranın üst sol ve sağ alanına daha çok bildirim sığdırabilmek. Kuo'ya göre 120Hz ekran tazeleme oranı, beklenen dört iPhone 12 modelinde de olmayacak. Bunun nedeni, 5G nedeniyle düşen pil ömrünün böyle bir ekran yüzünden iyice gerileyebileceği. 120Hz ekranların 2021'de iPhone 13 ile gelme ihtimali var.

Kuo'nun diğer beklentileri, önceki sızıntılarla uyumlu gibi görünüyor. Analist, iPad Air 4'ün kilit düğmesinin üzerinde bir Touch ID parmak izi sensörüyle geleceğini, Apple Watch 6'nın ise kan oksijeni desteği sunacağını söylüyor.

Son olarak analist, iPhone 12 modellerinin üretimine ekimde başlanacağını iddia ediyor. iPad Air 4 ve Apple Watch 6'nın toplu üretimine ise eylül ortasında başlanması bekleniyor.

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