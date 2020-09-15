Android'de ücretsiz oyunlar: Kısa süreliğine ücretsiz olan 8 oyun

Ücretsiz android oyunlar, android telefon kullanan binlerce kişiyi sevindiren haberlerden oluyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan 8 oyun android kullanıcılarına sunuldu. Toplam değeri 165 tl olan uygulamaları almak için PlayStore'dan indirmeniz yeterli. İşte kısa süreliğine ücretsiz olan 8 android oyun...
D7 Oyunu Ücretsiz Oldu
D7: Pack the colored Dominoes per 7. Casual game, 5,29 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz oldu. Zeka oyunu olan D7 3,7 MB büyüklüğünde. 7 gün ücretsiz kalacak.
Warriors' Market Mayhem VIP
Warriors' Market Mayhem VIP oyunu 5,29 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun rol yapma karegorisinde ve 29 MB büyüklüğünde. Oyun 5 gün ücretsiz olarak alınabilecek.
Dungeon Corporation S
Dungeon Corporation S oyunu 7,79 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun rol yapma kategorisinde ve boyutu 66 MB. Oyun 4 gün boyunca PlayStore'dan ücretsiz olarak indirilebilecek.
Mark's Life
Mark's Life oyunu 2,19 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun macera kategorisinde ve boyutu cihaza göre değişiyor. Sadece 1 günlüğüne ücretsiz olan oyunu bugün PlayStore'dan indirebilirsiniz.
Xbar10n
Xbar10n oyunu 28,99 tl fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun zeka oyunları kategorisinde ve 32 MB boyutunda. Sadece 1 günlüğüne ücretsiz olan bu oyunu bugün PlayStore'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Star Vikings Forever
Star Vikings Forever oyunu 30,99 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun aksiyon macera ve bulmaca kategorisinde. Toplam boyutu 65 MB olan oyun 2 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.
QR ve Barkod Tarayıcı PRO
QR ve Barkod Tarayıcı PRO 16,99 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama 2,9 MB boyutunda. Uygulama 6 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.
Metatag Analyzer
Metatag Analyzer 10,99 tl fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama 2,9 MB büyüklüğünde. Uygulamayı 4 gün boyunca ücretsiz olarak PlayStore'dan indirebilirsiniz.
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