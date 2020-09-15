Android'de ücretsiz oyunlar: Kısa süreliğine ücretsiz olan 8 oyun

PlayStore'da 8 uygulama ücretsiz olarak android kullanıcılarına sunuldu. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamaların 6'sı oyun 2'si araç. İşte ücretsiz uygulamalar listesi.

Android'de ücretsiz oyunlar: Kısa süreliğine ücretsiz olan 8 oyun

Ücretsiz android oyunlar, android telefon kullanan binlerce kişiyi sevindiren haberlerden oluyor. Kısa süreliğine ücretsiz olan 8 oyun android kullanıcılarına sunuldu. Toplam değeri 165 tl olan uygulamaları almak için PlayStore'dan indirmeniz yeterli. İşte kısa süreliğine ücretsiz olan 8 android oyun...

D7 Oyunu Ücretsiz Oldu

D7: Pack the colored Dominoes per 7. Casual game, 5,29 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz oldu. Zeka oyunu olan D7 3,7 MB büyüklüğünde. 7 gün ücretsiz kalacak.

d7

Warriors' Market Mayhem VIP

Warriors' Market Mayhem VIP oyunu 5,29 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun rol yapma karegorisinde ve 29 MB büyüklüğünde. Oyun 5 gün ücretsiz olarak alınabilecek.

warriors

Dungeon Corporation S

Dungeon Corporation S oyunu 7,79 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun rol yapma kategorisinde ve boyutu 66 MB. Oyun 4 gün boyunca PlayStore'dan ücretsiz olarak indirilebilecek.

dungeon

Mark's Life

Mark's Life oyunu 2,19 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun macera kategorisinde ve boyutu cihaza göre değişiyor. Sadece 1 günlüğüne ücretsiz olan oyunu bugün PlayStore'dan indirebilirsiniz.

marks life

Xbar10n

Xbar10n oyunu 28,99 tl fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun zeka oyunları kategorisinde ve 32 MB boyutunda. Sadece 1 günlüğüne ücretsiz olan bu oyunu bugün PlayStore'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

xbar10n

Star Vikings Forever

Star Vikings Forever oyunu 30,99 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun aksiyon macera ve bulmaca kategorisinde. Toplam boyutu 65 MB olan oyun 2 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.

star vikings

QR ve Barkod Tarayıcı PRO

QR ve Barkod Tarayıcı PRO 16,99 fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama 2,9 MB boyutunda. Uygulama 6 gün boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek.

qr kod tarayıcı

Metatag Analyzer

Metatag Analyzer 10,99 tl fiyat etiketine sahipti. Kısa süreliğine ücretsiz olan uygulama 2,9 MB büyüklüğünde. Uygulamayı 4 gün boyunca ücretsiz olarak PlayStore'dan indirebilirsiniz.

metatag analyzer

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Günün En çok Okunanları
Uzayda Hayat 10 Yıl Sonra Başlayacak (mı?)
Apple'dan, iPhone 12 Şarj Cihazı İçin İlginç Savunma
Kingston, DataTraveler 2000 Şifreli USB Bellek Tanıtıldı!
Galaxy S20 Fan Edition Duvar Kağıtlarını Şimdiden İndirin
Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Akıllı Tartı Seçeneği

 

 