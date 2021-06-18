Apple Watch Series 7 Nasıl Olacak? Detaylar Belli Olmaya Başladı!

Apple Watch Series 6 da daha önceki Apple akıllı saatleri gibi Apple fanları tarafından büyük ilgi topladı. Ancak öte yandan pek çok daha önceden Apple Watch sahibi yeni jenerasyona geçiş yapmak yerine yeni akıllı saat satın alırken Android tarafına da geçiş yaptı. Bunun sebebi, Android işletim sistemli akıllı saatlerin daha fazla seçenek sunuyor olması. Peki Apple, Watch 7'de akıllı saatlerine farklılıklar getirmesi bekleniyor mu?
Aslında evet. Bloomberg bu konuyla ilgili bir rapor hazırlamış. Buna göre Apple, bir sonraki akıllı saat jenerasyonu olacak Apple Watch Series 7'de daha hızlı bir işlemciye ve daha iyi bir ekrana yer vermeyi planlıyor. Öte yandan yeni akıllı saatte ultra geniş bant desteği de yer alacak.
Elbette bunlar tüketiciler için yeterli güncellemeler olacak mı, bunu bekleyip göreceğiz. Ancak sanki artık Apple'ın Watch serisinde biraz tasarım değişikliğine gitmesi gerekiyor gibi geliyor. Zira insanlar dikdörtgen ekran tasarımı yerine daire ekran tasarımını benimsemeye başladılar. Peki, sizde durumlar nedir? Akıllı saatte dikdörtgen tasarım mı, yoksa daire ekran tasarımını mı tercih ediyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz.
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