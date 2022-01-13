Apple Watch, Sessiz Sedasız Bir Biçimde, Uber Desteğini Kaybetti!

Uber, resmi bir açıklama olmasa da, Apple Watch'a verdiği desteği sona erdirdi. Uber'i Apple Watch üzerinden kullananlar, artık mobil uygulamaya geçmek zorunda kalacak!

Apple Watch kullanıcılarına Uber şoku

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