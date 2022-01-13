Apple Watch, Sessiz Sedasız Bir Biçimde, Uber Desteğini Kaybetti!

Apple Watch kullanıcıları, bir dönem Türkiye'de büyük tartışmalara neden olan ve sonrasında bir taksi çağırma hizmetine dönüşen Uber'e veda etmek zorunda kalacak. Zira Uber'in Apple Watch uygulaması artık şirket tarafından desteklenmiyor. Bu sürpriz gelişmenin nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.
Uber'in Apple Watch'u artık desteklemediğini bildiren bir mesaj, daha önce 9to5Mac tarafından tespit edildiği gibi, Pazartesi günü cihazın uygulamasında ortaya çıktı. Mesajda "Lütfen Uber mobil uygulamasına geçin. Artık Apple Watch uygulamasını desteklemiyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz" deniliyor.
*sniff* Farewell, Uber Apple Watch app. ?? There goes the last thing I worked on at Uber. pic.twitter.com/fY8njBfK2H— Tyler Stromberg (@aqua_geek) January 10, 2022
Uygulamanın App Store'daki sayfasına göre Uber, Apple Watch uygulamasını Pazartesi günü güncelledi. Ancak saat için desteği kaldırdığını belirten bir ibare bulunmuyor. Şirket, yorum taleplerine henüz bir cevap vermiş de değil.
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