Apple Watch, Yakaladığı İvme ile Birlikte, Mac Bilgisayarları Tehdit Ediyor

Apple'ı inceleyemeye odaklanmış bir site olan Above Avalon'un bildirdiğine göre şu anda 100 milyondan fazla kişi bir Apple Watch'a sahip. Her ne kadar bu sayı oldukça etkileyici gözükse de, iPhone sahiplerinin sadece %10'una denk geliyor.
Yine bu rapora göre Apple, 2020 yılında 30 milyon yeni Apple Watch kullanıcısı kazandı. Bu sayının 2015, 2016 ve 2017 yıllarının toplamından daha fazla olduğu göz önüne alınırsa, kullanıcı sayısının hızla artacağı tahmin edilebilir. Başka bir deyişle Apple Watch'un popülerliği artmaya devam ediyor ve yakın zamanda yavaşlayacak gibi gözükmüyor.
Apple Watch şu anda Apple ürünleri arasında dördüncü en büyük ürün olarak öne çıkıyor ve iPhone, iPad ve Mac'in hemen arkasından geliyor. Ürünün sadece 2015 yılında satışına başlandığı düşünülürse, gelinen noktanın oldukça iyi göründüğü rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca rapor, şu andaki satış çizgisinin devam etmesi durumunda 2022 yılında Watch'un, Mac'in önüne geçeceğini öngörüyor.
ABD özelinde bakıldığında ise Apple Watch'un daha da iyi bir konumda olduğu görülüyor. ABD'deki iPhone kullanıcılarının %35'i bir Apple Watch'a sahip ve rapor, iPhone'unuzu açmak için Apple Watch'u kullanmak gibi özelliklerin daha da fazla büyüme yaratacağını tahmin ediyor.
Ayrıca rapor, telefonunuzdaki hemen her şeyi bileğinizden görebilmek, sağlık ve fitness durumlarını takip edebilmek ve aksi takdirde telefonunuzu kullanacağınız bazı işlemleri gerçekleştirebilmek gibi özelliklerin çekiciliğinin, Apple Watch'un başarısının arkasında olduğunu söylüyor. Bu durumun ilgi çekici olmasının sebebi ise aynı özelliklere sahip olan diğer bazı akıllı saatlerin Apple Watch'un başarısını yakalayamamış olması.
Counterpoint'in söylediğine göre Apple, saati sadece iPhone kullanıcıları için tam kapasite çalışmasına rağmen, 2020'nin ilk yarısında küresel akıllı saat dağıtım gelirinin %51,4'üne sahipti. Daha fazla telefon satan ve diğer firmaların telefonlarıyla da uyumlu olan, benzer özelliklerde akıllı saatler üreten Samsung ise sadece %7,2 gelir payına sahip. Huawei ve Garmin Samsung'a göre biraz daha iyi bir konumda olsalar da Apple'ın çok gerisindeler ve Fitbit gibi geri kalan firmaların çok büyük bir kısmı, gelir payının çok küçük bir kısmına sahipler.
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