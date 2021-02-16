Apple Watch, Yakaladığı İvme ile Birlikte, Mac Bilgisayarları Tehdit Ediyor

Görünüşe göre Apple'ın bilgisayarlarının, yani Mac bilgisayarların koltuğu el değiştirmek üzere. Ama koltuğun yeni sahibi de pek yabancı sayılmaz...