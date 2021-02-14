Ön Kamerayı Gizlemeye Çalışan Telefon Üreticilerine Bir Yenisi Daha Eklendi

OnePlus da, diğer pek çok cep devi gibi, gelecek akıllı telefonlarında ön kamerayı gizlemeyi düşünüyor. Hatta bunu yapabilmek için alternatif bir yöntem bile bulmuş durumda...

  • Ercan Uğurlu
OnePlus Gelecek Telefonlarında Kamerayı Gizleyecek

Akıllı telefon üreticileri bir süredir telefonlarının ön yüzündeki kamerayı saklamak için çeşitli yollar deniyorlar. Bir süredir çentik ve delik şeklinde ekrana entegre halde görmeye alıştığımız ön kameralar, yakın bir gelecekte tamamen gizlenmiş şekilde karşımıza çıkacaklar. Hatta bunların ilk örnekleri de ortaya çıkmış durumda. ZTE Axon 20 5G modeli, kamerayı görünmeyecek şekilde ekrana entegre eden ilk akıllı telefon olurken, OnePlus da onu takip etme düşüncesinde. Ancak bunu farklı bir yorumda bulunarak yapacak.

LetsGoDigital tarafından fark edilen bir patent örneğine göre, OnePlus markası ön kamerayı ekrana entegre etmek yerine, eski nesil akıllı telefonlarda olduğu gibi yine çerçeveye yerleştirecek. Peki, bunun nesi farklı derseniz, şirket bunu öyle ince bir dokunuş ile yapmayı amaçlıyor ki, bakıldığında ön kamera çerçevede neredeyse hiç görünmeyecek. Raporda, modern telefonlarda görmeye alıştığımız telefonların ön kameralarından çok daha minik boyutta olacağı ifade edilmiş, fakat bu kameranın boyutu net olarak açıklanmış değil.

Bu çözüm olacak mı ve gerçekten gizlenen kameralara güçlü bir alternatif halini alacak mı, bunu elbette telefonu görmeden söylemek zor. Tabii diğer yandan bu sadece bir patent örneği; OnePlus, gelecek telefonlarında çok başka bir yol da izleyebilir. Bekleyip göreceğiz.

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