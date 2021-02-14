Ön Kamerayı Gizlemeye Çalışan Telefon Üreticilerine Bir Yenisi Daha Eklendi

OnePlus da, diğer pek çok cep devi gibi, gelecek akıllı telefonlarında ön kamerayı gizlemeyi düşünüyor. Hatta bunu yapabilmek için alternatif bir yöntem bile bulmuş durumda...