Apple, watchOS 1'i Yalnızlığa Gömüyor!
Apple, Nisan 2018'den itibaren bu işletim sistemini adeta yalnızlığa gömecek...
Apple yaptığı açıklamada watchOS 1 için geliştirilen uygulamaların başvurularını artık kabul etmeyeceğini bildirdi. Yeni geliştirilen uygulamalar için bu kural zaten geçerliydi, ancak 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçmiş uygulamaların da watchOS 2 SDK veya daha güncel sürümlere geçmesi gerekecek.
watchOS 1'in en tuhaf özelliği, akıllı saatin kendi işlem yapmaması ve telefonun işlemci gücünü kullanmasıydı. Ancak watchOS 2 ile şirket sadece Apple Watch için geliştirilmiş bağımsız uygulamaları mümkün hale getirmişti. Bu yüzden şirketin watchOS 1'i artık desteklemek istememesi gayet anlaşılabilir bir durum.
Yeni uygulamaların artık watchOS 4 SDK veya daha güncel sürümü kullanması gerekiyor. Apple ayrıca Watch uygulamalarının maksimum boyutunun 50MB'den 75MB'ye çıkacağını ve Watch Series 3 ile birlikte geliştiricilerin "navigasyon, ses kaydı, altimetre, Core Bluetooth destekli aksesuarlarla direkt bağlantı" gibi özelliklere erişebileceğini de bildirdi.
watchOS'un en güncel sürümü 4.1, daha yeni olan 4.2 ise önümüzdeki Pazartesi günü beta testine girecek. Şu an piyasada üç farklı Apple Watch nesli olsa da tümü en son işletim sistemine geçebilir durumda.
Ali Ruhi Öztürk
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