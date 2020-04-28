Apple'dan, Yeni iPhone'ların Üretimi Konusunda Yeni Karar

Apple, Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sorunları azaltmak amacıyla, yeni iPhone'ların üretimi de dahil olmak üzere, bazı ciddi kararlar aldı.

  • Levent Öztürk
Apple, iPhone üretimini yavaşlatıyor

Apple da dahil olmak üzere teknoloji devleri, tedarik zinciri sorunları, azalan talepler, evden çalışmaya geçiş ve diğer pek çok formda COVID-19 salgınının etkileriyle yüzleşiyor. Wall Street Journal'ın kısa bir süre önce yayımladığı bir haberde, Cupertinolu firmanın bu etkilere yanıt olarak önlemler alacağı söyleniyor.

Öncelikle firma, bu yılın ikinci yarısında üretmeyi planladığı telefon sayısını %20'ye kadar düşürecek. Bu düşüşün içerisinde, 5G desteği ve şu andaki iPad Pro'dan alınan tasarım ideolojisi ile beklenen dört yeni iPhone serisi de bulunacak.

Aşağıya doğru giden eğriyi düzelten ve karantinayı etkili olarak gerçekleştiren ülkelerde fiziksel mağazalar yavaş bir şekilde açılsa da, Çin ve genel olarak Asya'da üretim yapan fabrikaların kapanması bu yavaşlamayı etkilemiş durumda.

Diğer firmalar da salgının etkisini azaltma çalışmalarını başlatmış durumdalar. Bunlardan biri de Google. Google CEO'su Sundar Pichai tarafından belirtildiği üzere, firma yılın geri kalan kısmında işe yeni çalışan almayacak. Ancak e-ticaret devi Amazon, Dünya genelindeki sosyal mesafe çağrılarına rağmen daha fazla işe alım başlatarak ve çalışanlar için kendi test laboratuvarını kurarak iş gücünü arttırdı.

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