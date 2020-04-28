Xiaomi, Ekran Çentiğinden Kaçmanın Sıra Dışı Bir Yolunu Keşfetmiş Olabilir

Xiaomi'nin yeni patenti, çentiği eşsiz bir yöntemle aşmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor, ancak çözümün çentikten iyi olup olmadığı tartışılır!

Xiaomi, Ekran Çentiğinden Kaçmanın Yolunu Keşfetti

Telefon üreticileri, 'çentik' denilen ön kamera bölümünü ekranın üstünden kaldırmak için yollar arıyorlar. Farklı üreticilerin bu konuda farklı fikirleri var; şimdi ise Xiaomi, arkaya doğru katlanan kamera fikrinin patentini aldı.

Çin'in Ulusal Fikri Mülkiyet Yönetimi (CNIPA) üzerinde başvurusu yapılan patent, 91mobiles tarafından keşfedildi. Xiaomi bizzat oluşturduğu patentte herhangi bir çentiği bulunmayan, kamerası, ekranla birlikte yatay olarak arkaya doğru katlanabilen bir telefon tasarımı gösteriliyor. Bu sayede aynı kamera sistemi, hem ön, hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor.

Benzer kamera mekanizmalarına Samsung Galaxy A80 ve Asus Zenfone 6'da rastlamıştık. Bu telefonların sunduğu çözümün başarılı olduğu söylenebilirdi. Xiaomi'nin patentinde ise sadece kamera değil, ekranın da bir bölümü arkaya doğru katlanıyor.

Hareketli parçalar uzun vadede hasar görebildiğinden, çok iyi bir seçenek olmayabilir. Böyle bir telefon gerçek olsaydı, muhtemelen iki ekran birleştiğinde arada bir 'çerçeve' bölümü ve muhtemelen ince bir boşluk kalacaktı. Bu ise çentikten kurtulurken daha beteriyle karşılaşmak anlamına gelebilir. Elbette Xiaomi, bu sorunu aşmak için bir çözüm bulmuş olabilir. Bu noktada patentlerin çoğu zaman gerçek ürünlere dönüşmediğini de hatırlatmakta fayda var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
1 milyon yazılımcı projesine nasıl başvurulur? 1 milyon yazılımcı başvuru ekranı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi?
Günün En çok Okunanları
CPU Nedir? GPU Nedir? APU Nedir? Ne Farkları Var? Açıklıyoruz...
Xiaomi, Ekran Çentiğinden Kaçmanın Sıra Dışı Bir Yolunu Keşfetmiş Olabilir
Wi-Fi 6E Nedir? İşte Wi-Fi 6E Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Samsung ve Cisco, Samsung Flip 2 Hakkında El Sıkıştı!
Aamir Khan'dan şaşırtan yardım! 1 kiloluk un paketlerinden bakın ne çıktı?

 

 