Xiaomi, Ekran Çentiğinden Kaçmanın Sıra Dışı Bir Yolunu Keşfetmiş Olabilir

Xiaomi'nin yeni patenti, çentiği eşsiz bir yöntemle aşmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor, ancak çözümün çentikten iyi olup olmadığı tartışılır!