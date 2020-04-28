Xiaomi, Ekran Çentiğinden Kaçmanın Sıra Dışı Bir Yolunu Keşfetmiş Olabilir

Telefon üreticileri, 'çentik' denilen ön kamera bölümünü ekranın üstünden kaldırmak için yollar arıyorlar. Farklı üreticilerin bu konuda farklı fikirleri var; şimdi ise Xiaomi, arkaya doğru katlanan kamera fikrinin patentini aldı.
Çin'in Ulusal Fikri Mülkiyet Yönetimi (CNIPA) üzerinde başvurusu yapılan patent, 91mobiles tarafından keşfedildi. Xiaomi bizzat oluşturduğu patentte herhangi bir çentiği bulunmayan, kamerası, ekranla birlikte yatay olarak arkaya doğru katlanabilen bir telefon tasarımı gösteriliyor. Bu sayede aynı kamera sistemi, hem ön, hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor.
Benzer kamera mekanizmalarına Samsung Galaxy A80 ve Asus Zenfone 6'da rastlamıştık. Bu telefonların sunduğu çözümün başarılı olduğu söylenebilirdi. Xiaomi'nin patentinde ise sadece kamera değil, ekranın da bir bölümü arkaya doğru katlanıyor.
Hareketli parçalar uzun vadede hasar görebildiğinden, çok iyi bir seçenek olmayabilir. Böyle bir telefon gerçek olsaydı, muhtemelen iki ekran birleştiğinde arada bir 'çerçeve' bölümü ve muhtemelen ince bir boşluk kalacaktı. Bu ise çentikten kurtulurken daha beteriyle karşılaşmak anlamına gelebilir. Elbette Xiaomi, bu sorunu aşmak için bir çözüm bulmuş olabilir. Bu noktada patentlerin çoğu zaman gerçek ürünlere dönüşmediğini de hatırlatmakta fayda var.
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