Wi-Fi 6E Nedir? İşte Wi-Fi 6E Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Wi-Fi 6E, sonunda resmen açıklandı. Peki, Wi-Fi 6E nedir, ne kadar hızlı ve özellikleri neler? Wi-Fi 6 ile arasında ne gibi farklar var? Wi-Fi 6E hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyoruz.