Wi-Fi 6E Nedir? İşte Wi-Fi 6E Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Federal İletilim Kurulu (FCC) tarafından Wi-Fi 6E kablosuz internet altyapısı için 6GHz bandın kullanımı açılmasıyla beraber kesintisiz internetin de yolu açılmış oldu. Wi-Fi 6'yı duymuştuk ancak peki, Wi-Fi 6E nedir, Wi-Fi 6 ile arasındaki farklar ve özellikleri neler?
Teknik ismiyle 802.11ax olarak da bilinen Wi-Fi 6 standardı daha önce duyurulmuş ve buna uygun olarak tasarlanan modem ve router'lar yavaş yavaş piyasaya sürülmeye başlamıştı. Kablosuz internet performansında ve bağlantı kapasitesinde artışın sağlandığı Wi-Fi 6, daha fazla cihaza aynı anda bağlantı desteği sağlamasıyla da önem arz ediyor. Daha önce Wi-Fi 6'nın getirdiklerinden bu makalemizde sizlere söz etmiştik. Her ne kadar şu an son kullanıcı tarafında çok yaygın bir teknoloji olmasa da, dönüşüm başladı ve çok yakında hemen her cihaz Wi-Fi 6'nın nimetlerinden faydalanacak. Özellikle piyasaya çıkan hemen her yeni üst seviye akıllı telefonlarda görmeye başladığımız Wi-Fi 6 teknolojisine ise şimdi yeni bir kulvar daha eklendi; bu da Wi-Fi 6E oldu.
Wi-Fi 6E Nedir?
Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 standardı yani 802.11ax altyapısı ile aynı özelliklere sahip ancak arada büyük bir fark var ve o da farklı bir frekansı kullanarak veri aktarımı gerçekleştirebilmesi. Bilindiği gibi Wi-Fi 5 de dahil olmak üzere Wi-Fi 6 da 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarını kullanıyor. Ancak Wi-Fi 6E, yalnızca 6 GHz frekans üzerinden veri alış verişi yapıyor.
Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E Arasındaki Farklar Neler?
Federal İletişim Kurulu (FCC), Wi-Fi 6E için 6 GHz bandın kullanıma sunulduğunu açıkladı. 6 GHz bandın kullanımı, mevcut Wi-Fi 6'dan daha yüksek hızlara erişim olanağı tanıyacakken, bu hızdan yararlanabilmek için, elbette Wi-Fi 6E uyumlu bir cihaza sahip olmak gerekecek.
Wi-Fi 6E kullanan cihazların piyasaya çıkması için en erken tarih ise 2020 sonu olarak görünüyor. Elbette bu cihazların piyasaya sürülmesinin ardından da bir yayılma dönemi bizleri bekliyor.
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