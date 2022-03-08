Apple, Yeni İşlemcisi M1 Ultra'yı Resmi Olarak Sahneye Sürdü!

Apple, bu gece düzenlediği tanıtım etkinliğinde M1 Ultra ismini verdiği yeni kendi işlemcisini tanıttı. Bu işlemcinin amacı, yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış Apple bilgisayarlara daha yüksek performans getirmek.
Apple, M1 Ultra'nın şimdiye kadar yapılmış en güçlü işlemci olduğunu iddia ediyor. Bunu, esasen iki M1 Max çekirdeğini alıp bunları yeni bir konektörle bağlayarak gerçekleştiriyor. Temelde bu iki çekirdek birbirleriyle "konuşuyorlar."
M1 Ultra, kağıt üzerinde, RTX 3080 ile aynı seviyeye ulaşmasını sağlayan 8.192 Yürütme Birimine sahip bir GPU'ya sahip. Hatta Apple'ın M1 Ultra tanıtımında gösterdiği tüm rakamlar ve tablolar arasında, M1 Ultra'nın Nvidia GeForce RTX 3090 ve Intel Core i9-12900K ile oluşturulan bir sistemden daha yüksek performans seviyelerine ulaşabildiğini söyleyen bir grafik de vardı. Üstelik Apple, bunu 200W daha az güç tüketirken yapabildiğini iddia ediyor.
Yine de, performans olarak ne sunabileceğini öğrenmek için testlerimizi beklemeniz gerekecek.
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