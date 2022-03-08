Apple, Yeni İşlemcisi M1 Ultra'yı Resmi Olarak Sahneye Sürdü!

Apple, M1 Ultra ismini verdiği yeni kendi işlemcisini tanıttı. Bu işlemcinin profesyoneller için tasarlanmış Apple bilgisayarlara daha yüksek performans getirmeyi amaçladığı açık...