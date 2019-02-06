Apple, Yenilenmiş iPhone Satmaya Başlıyor
Apple, iPhone XR'nin fiyatına yakın bir fiyatla iPhone X satışına başlıyor! Ancak küçük bir ayrıntı var...
Apple, 2017'de piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone X'i tekrar satmaya başladı, ancak küçük bir farkla: Satılan iPhone X'ler 769 dolarlık fiyatlarıyla çok daha uygun olsalar da, aslında yenilenmiş cihazlar.
Elden geçen iPhone X'lerin bu fiyatı, 750 dolara satılan iPhone XR ile yarışacak gibi görünüyor. Apple, iPhone XS ve iPhone XS Max'ı satışa sunduğunda iPhone X'i çevrimiçi mağazasından kaldırmış ve "yeni telefonları alın veya eskisini başka yerden bulun" mesajını vermişti. iPhone X'in aylar sonra tekrar satılmaya başlanmasının birkaç nedeni olabilir.
Bu nedenlerden en akla yatanı, çok sayıda kullanıcının iPhone XS ve XS Max'ı alabilmek için eski iPhone'larını değiş tokuş etmiş olması. Bundan dolayı Apple, elinde biriken iPhone X'leri satmak istiyor olabilir.
Apple, satışları artırmak için yeni bir "orta seviye" seçenek sunmak istiyor da olabilir. iPhone XR, Consumer Intelligence Research Partners raporuna göre Aralık 2018 itibariyle en çok satan iPhone olmuştu (Apple ilk kez satış sayılarını açıklamadı). Yeni bir iPhone almamayı tercih edenler, artık iPhone X seçeneğine de sahipler.
Apple'ın yüksek temizlik ve test standartlarından dolayı yenilenmiş bir iPhone X, başka bir yerden alacağınız ikinci el iPhone X'ten muhtemelen daha iyi durumda olacaktır. iPhone XR'nin tek lensine karşın iPhone X'in çift arka kamerayla gelmesi, iki telefon arasında karar vermeyi zorlaştıracak gibi görünüyor.
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