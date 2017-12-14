Apple'dan İlginç iPhone X İtirafları!
Apple'ın önemli isminden, iPhone X hakkında oldukça ilginç açıklama ve itiraflar geldi!
iPhone X, geçtiğimiz eylül ayında Face ID ve OLED ekran gibi çarpıcı özelliklerle tüketicilere sunuldu ve yüksek fiyatına karşın ülkemizde de rağbet gördü. Yeni özellikleriyle ve daha ötesi Touch ID'nin ortadan kaldırılıp yerine yalnızca Face ID'nin yer verildiği ve ilk OLED ekranlı iPhone olma özelliği taşımasıyla dikkat çeken iPhone X, Apple'ın yetkili ağzının söylediğine göre ilk etapta neredeyse imkansızmış. Hatta, "tamamen" imkansız görünüyormuş.
Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, verdiği röportajda iPhone X hakkında içindekileri dökmüş. iPhone X'in ilk etapta düşüncesinin bile imkansız olduğunu söyleyen Schiller, özellikle Face ID'nin çalışma mantığının pratiğe dökülmesinde uzunca bir süre çalıştıklarını ifade ediyor. Bu zorlu süreç içerisinde ise ekip olarak Face ID'ye güvenmekten ise hiç vazgeçmemişler.
Touch ID'yi ortadan kaldırmak ve yerine yeni bir standart getirme kararı için oldukça "heyecanlı bir yenilik" diyen Schiller, kullanıcıların da kısa zaman içinde bu değişikliğe adapte olabileceğini söylüyor. Kullanıcıların 30 dakika gibi bir sürede Face ID'ye alışabildiklerinden bahsediyor. "Fakat elbette Apple olarak Touch ID'yi değiştirmeye karar vermenin küçük bir hamle olmadığını biliyorduk," diye ekleyen Schiller, Face ID'yi insanların seveceklerine ve zamanla daha büyük bir potansiyel kazanabileceğine inandığını röportajında belirtmiş.
Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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