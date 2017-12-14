Apple'dan İlginç iPhone X İtirafları!

Apple'ın önemli isminden, iPhone X hakkında oldukça ilginç açıklama ve itiraflar geldi!

Apple'dan İlginç iPhone X İtirafları!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

Hizmet kullanıcının ayağına geliyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
300 Dolarlık "iPhone X" Geliyor!
Apple iMac Pro'ya Yeni İşlemci: T2 Geliyor
Kullanıcı hizmete değil, hizmet kullanıcıya gitsin
Kaspersky Ürünlerine Resmi Yasak Geldi!
Galaxy S9'un "Dikey Kamera Düzeni" Göründü

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir