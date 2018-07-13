Apple'dan iPhone Fiyatlarına İnanılmaz Zam!
Apple Türkiye, başta iPhone modelleri olmak üzere, tüm cihaz ve aksesuarlarına "yok artık" dedirtecek bir zam yaptı!
Ülkemizde dövizin değer kazanması ile birlikte, Apple'ın ürünlerine zam yapması zaten kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ve beklenen zam geldi; ama beklenmedik bir şekilde... Apple, yaptı zam ile adeta "yok artık" dedirtti; 256GB'lık iPhone X'in fiyatı, 9.000 TL sınırına dayandı.
iPhone X Fiyatları
iPhone X 64GB'ın fiyatı, 1.400 TL zamlanarak 7.499 YL'ye fırladı. iPhone X 256GB ise, 1.700 TL zam görerek, 8.599 TL'lik fiyat etiketi ile raflara çıktı.
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Fiyatları
64 GB'lık iPhone 8'in fiyatı 1.000 TL zam ile 5.199 TL'ye çıkarken, iPhone 8 256GB'ın fiyatı 1.300 TL zam ile 6.299 TL oldu. iPhone 8 Plus 64 GB'a 1.200 TL zam yapıldı; fiyatı 5.899 TL'ye yükseldi. iPhone 8 Plus 256GB ise, 1.500 TL zam ile birlikte 6.999 TL'ye satılmaya başlandı.
Diğer iPhone Modelleri
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE fiyatları da, 650 TL'den başlayan ve 1.000 TL'yi aşan zamlarla birlikte önemli oranda arttı. Ayrıca Apple, Apple Watch, MacBook ve iPad fiyatlarında da benzer oranlarda zam yaptı. Tüm güncel fiyatları, Apple'ın resmi sitesinde bulabilirsiniz.
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