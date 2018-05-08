Apple'dan iPhone X Uyumluluğu Şartı
Apple, tüm uygulamaların iPhone X uyumlu hale getirilmesi için ciddi bir uyarıda bulundu!
Apple, üçüncü parti iOS geliştiricilerinin tamamına gönderdiği bir uyarıyla mevcut uygulamalarda çentiği destekleme talebinde bulundu. Apple, uygulamaların Temmuz'a kadar güncellenmesini istiyor; aksi halde güncellemeler yayınlanmayabilecek.
Geliştirici sayfasında yayınlanan açıklamaya göre "Temmuz 2018'den itibaren App Store'a gönderilen tüm iOS uygulama güncellemelerinin iOS 11 SDK ile üretilmiş olması ve iPhone X'in Super Retina ekranını desteklemesi gerekiyor".
Bu, iPhone X kullanıcıları için iyi bir haber çünkü bazı uygulamalarda gösterilen içeriklerin üzeri, hala iPhone X'in çentiği tarafından örtülebiliyor. Gelecekteki iPhone'ların çentikli olacağı dedikoduları doğruysa, gelişme bu açıdan da olumlu.
Çentik desteği sunan uygulamalar, ana içeriğin tamamını çentiğin altında gösteriyorlar. İstatistikler gibi destek içeriği ise çentiğin solunda ve sağında görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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