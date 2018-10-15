Apple'dan iPhone XR Sürprizi!
Eğer iPhone XR satın almak için bekleyenlerdenseniz, Apple'dan gelen bu haber sizi sevindirecek!
Apple, bu yıl eylül ayında 3 yeni akıllı telefonunu tanıtmış, bunlardan en çok ise iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri ses getirmişti. Halen de yeni telefonların yankıları sürüyor. Ancak bir model daha var ki, Apple şimdilerde bunun üzerine yoğunlaşıyor gibi görünüyor.
iPhone XR için kabaca, bir dönemin "ucuz" iPhone'u iPhone 5C yerine gelen bir model diyebiliriz. Pek çok ülke için fiyat bakımından iPhone XS'ten daha uygun olacağı aşikar olan iPhone XR, Apple tarafından özel ilgi görüyor. Farklı renk seçenekleriyle gelen iPhone XR, beyaz, siyah, mavi, sarı ve kırmızı gibi çarpıcı renklerin sahibi. Apple ise, bu renklerin solmaması, kılıflar içinde kaybolmaması için Apple fanlarına kendi çözümünü sunuyor: iPhone XR Clear Case.
Evet, Apple, iPhone XR için kendi kılıfını üretiyor. Fiyatı ise elbette konu Apple olunca biraz el yakıyor. iPhone XR'ın tasarımını gizlemeyen plastik kılıfın fiyatı 55 dolar. Buna karşın üçüncü parti markaların ürettiği kılıfları çok daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Ancak iPhone XR'ın kılıfının da Apple logolu olmasını isteyenler, tercih edebilirler. Bu arada iPhone XR'ın 19 Ekim'de ön siparişe açılacağı bilgisini de verelim.
Ercan Uğurlu
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