Apple'dan iPhone XR Sürprizi!

Eğer iPhone XR satın almak için bekleyenlerdenseniz, Apple'dan gelen bu haber sizi sevindirecek!

Apple, iPhone XR için kılıf satacak

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Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

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