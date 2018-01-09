Apple'dan Yeni Kablosuz Şarj Patenti

Apple, kablosuz şarj esnasında cihazlar arası önceliği sağlayacak yeni bir kablosuz şarj teknolojisi için ilginç bir patent aldı!

Apple'dan Yeni Kablosuz Şarj Patenti

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