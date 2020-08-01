Apple'ı Koronavirüs de Durduramadı

Apple'ın açıkladığı finansal veriler, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen firmanın yüksek bir performans sergilediğini gösteriyor.

Apple'dan 59,7 Milyar Dolar Gelir Performansı

Apple, 2020 mali yılının üçüncü çeyrek verilerini açıkladı. Haziranda sonlanan dönemde firma, 59,7 milyar dolar gelir elde etti ve gelirlerini geçen seneki aynı çeyreğe göre yüzde 11 artırdı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, çift haneli büyümeye Ürünler ve Hizmetlerdeki büyümenin öncülük ettiğini söyledi. Cook'a göre firmanın bu performansı, Apple'ın müşterilerinin hayatında önemli bir rol oynadığının, aynı zamanda Apple'ın "acımasız yeniliğinin" bir kanıtı.

Gelirlerde en büyük payı 26,418 milyar dolar ile iPhone satışları sağlarken hizmetler bölümünün 13,516 milyar dolar gelir elde ettiği gözleniyor. Bunları 7,079 milyar dolar ile Mac, 6,582 milyar dolar ile iPad ve 6,45 milyar dolar ile giyilebilir cihaz, ev ve aksesuar gelirleri takip ediyor.

Bölgeler açısından gelirlere bakıldığında ise 27,018 milyar doların Kuzey Amerika, 14,173 milyar doların Avrupa, 9,329 doların Çin, 4,966 milyar doların Japonya ve 4,199 milyar doların Asya Pasifik'in geri kalanından elde edildiği gözleniyor.

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