Apple'ın 2018 Etkinliğinden Beklediklerimiz!

Apple'ın bugünkü etkinliğinde bizi neler bekliyor, hangi sürprizler olabilir; hangilerini boşuna beklemeyelim? Kısacası bugün Apple, neleri tanıtacak.

Apple'ın 2018 Etkinliğinden Beklediklerimiz!

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