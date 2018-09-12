Apple'ın 2018 Etkinliğinden Beklediklerimiz!
Apple'ın bugünkü etkinliğinde bizi neler bekliyor, hangi sürprizler olabilir; hangilerini boşuna beklemeyelim? Kısacası bugün Apple, neleri tanıtacak.
Apple'ın etkinliğine artık sayılı saatler kaldı. İlgi şimdiye kadar çok yoğun gibi görünmese de, bu seneki etkinlikte birkaç önemli ürünün tanıtılması bekleniyor.
Heyecanın az olmasının nedeni, Apple'ın telefon serisini yenileyen iPhone X'in geçen sene tanıtılmış olması ve çoğu kullanıcının bu sene büyük bir yenilik beklememesi. Bir başka neden ise yeni iPhone'ların isimlerinin kafa karıştırması olabilir. Ancak Apple'ın tanıtımı yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden bir tanesi ve firmanın ürünleri arasına yenilerini ekleyecek.
iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XC mi?
Yeni iPhone'larda neler olacağını söylemeden önce iPhone 7 veya öncesini kullananların home düğmesi olmayan bir tasarımla karşılaşacaklarını söyleyelim. Tanıtımın önde gelen cihazı, iPhone XS olacak. 5,8 inç'lik daha küçük boyutlu iPhone da en üst seviye özelliklerle gelecek. Bu modelin 6,5 inç'lik bir telefonla birlikte geleceği, cihazının adının iPhone XS Max olacağı (bu isim bize pek ikna edici görünmüyor) söyleniyor.
6,1 inç'lik "ucuz" iPhone XC ise daha sürpriz bir seçenek olacak. Bu telefonu çoğu kez iPhone 9 adıyla andık ancak karşımıza iPhone XC olarak çıkabilir.
Apple Watch 4 ve WatchOS 5'ten Yenilikler
Apple Watch 4 ile birlikte saatin şekli değişmeyecek ancak ekran, kenara doğru genişleyerek aynı alanda daha çok şey görmenizi sağlayacak. Görüntünün keskin kalması için çözünürlük artırılacak. Bunun yanında Apple Watch'un işlevlerinde önemli değişiklikler yapacak olan yeni WatchOS 5 yazılımıyla ilgili bilgiler de alabiliriz.
Yeni iPad Pro
Bugünkü etkinlikte karşımıza çıkma ihtimali en düşük şey, bir tablet. Ancak son günlerde bazı çizimler ve dedikodular gelmeye başladı. Bunlara göre iPad Pro 3, 10,5 ve şu an satışta olan 12,9 inç'lik iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Home düğmesini kaybedecek olan cihaz, iPhone X gibi hareketlerle kontrol edilecek. Cihazın ekranında bir çentik olmayacak gibi görünüyor.
iOS 12'den Yeni Bilgiler
iOS 12'nin ne zaman çıkacağını etkinlikte öğrenebiliriz. Bu tarih, Apple'ın geçen seneki gibi devam etmesi halinde muhtemelen 18 Eylül civarında olacak. iOS 12'nin önemli yenilikleri arasında hangi uygulamayı ne kadar kullandığınızı gösteren Screen Time'ın olması bekleniyor.
Neler Muhtemelen Tanıtılmayacak
iPhone SE 2: iPhone SE, tanıdık iPhone hissini ve bir miktar da gücünü küçük bir gövdede sunmaya devam ediyordu. Kolay taşınan bu tür telefonlar hala seviliyor ancak Apple'ın dördüncü bir telefon tanıtacağını sanmıyoruz.
AirPower şarj yüzeyi: Geçen seneki iPhone etkinliğinde gösterilen gizemli şarj yüzeyini bir daha göremedik. Pek açıklayıcı olmayan "teknolojik zorluklar" yüzünden satışa sunulmayan bu cihazı muhtemelen bu sene de görmeyeceğiz.
Yeni Apple TV ve HomePod 2: iPhone'la birlikte Apple TV'nin tanıtıldığını daha önce gördük ancak bu cihazlar her sene yenilenmiyor, daha çok iki veya üç senede bir yenileniyorlar.
Zeynel A. Öztürk
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