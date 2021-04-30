Apple'ın AirPods Kulaklıkları İçin Parlak Günler Geride mi Kaldı?

Apple'ın 2018 mali yılının üçüncü çeyreğinde AirPods gibi giyilebilir teknolojiler segmentinde yıllık yüzde 60 büyüme sağladığı biliniyor. Ancak bu göz kamaştırıcı rakamlar rekabetin artması ile birlikte, geçmişten bir anı haline dönüşmeye başlıyor gibi görünüyor. Apple kulaklık pazarındaki güçlü rekabet nedeniyle bu yıl epey darbe almış durumda.
Nikkei Asia tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Apple AirPods satışlarındaki düşüş nedeni ile üretim kapasitesini düşürme kararı aldı. İlk başta hedeflenen 110 milyon üretim yerine, 2021'de 75 ila 85 milyon AirPods üretilmesi planlanıyor. Bu da üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 25 - 30 arası düşürüleceği anlamına geliyor. Kulaklık pazarındaki rekabetin Apple'ı etkilediği açıkça görülüyor.
Bununla birlikte, Apple'ın bu yıl üçüncü nesil AirPods'u piyasaya sürebileceği de konuşuluyor. Yeni modelin satışlarda bir patlamaya neden olup olmayacağını, zaman gösterecek.
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