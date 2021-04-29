Apple, iOS 14.5'in Yeni Özelliğini Kapatmanızı İsteyen Uygulamaları Sevmedi

Apple, kullanıcılara iOS 14.5 ile gelen önemli özelliği kapatmaları karşılığında hediye vermeyi vaat eden uygulamaları App Store'dan yasaklamaya karar verdi.

Apple bu uygulamaları yasaklıyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei MateBook X Pro 2021

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi
A101 22 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve tabletler

Günün En çok Okunanları
Samsung, LG'nin Elindeki 5G ve LTE Patentleri İçin Düğmeye Bastı
Qualcomm Snapdragon 888 Pro Geliyor! Peki, Neler Farklı?
WhatsApp'ın Kaybolan Mesajlar Özelliğine Yeni Seçenekler Geliyor
Apple, iOS 14.5'in Yeni Özelliğini Kapatmanızı İsteyen Uygulamaları Sevmedi
Samsung Galaxy Book Pro ve Fazlası Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

 

 