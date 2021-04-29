Apple, iOS 14.5'in Yeni Özelliğini Kapatmanızı İsteyen Uygulamaları Sevmedi

Apple'ın iOS 14. 5 güncellemesi nihayet çıktı ve en çok konuşulan özelliklerden biri uygulama izleme şeffaflığı. Uygulama izleme şeffaflığı, kullanmadığınız zamanlarda uygulamaların sizi nasıl izleyeceğini kontrol etmenize olanak tanıyan yeni bir veri gizliliği özelliği. Uygulamalar yine de kendi platformlarında sizi izleyebilir, ancak diğerlerinde izin almadan izleyemez.
Ama App Store'da bir anda ortaya çıkan bazı uygulamalar, size bu özelliği kapatmanız halinde ödül vermeyi vaat ediyor. Apple ise, veri izlemeyi kapatmak karşılığında kullanıcıyı ödüllendiren tüm uygulamaların App Store'dan yasaklanacağını duyurdu.
Bununla birlikte, izlemenin engellenmesi, birçok geliştiricinin gelirini büyük olasılıkla olumsuz etkileyecek. Reklam geliri açısından büyük kayıplara uğrayacakları düşünülüyor. Bu nedenle, kullanıcılarına bu engeli kaldırmaları karşılığında hediye verme yolunu seçiyorlar. Ancak Apple bundan böyle bu tür uygulamaları yasakladığını duyurdu. Böyle yapan uygulamalar App Store'dan kaldırılacak.
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