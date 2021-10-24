Apple'ın Apple Car ile İlgili Planları, Bir Kez Daha Tutmadı!

Yılan hikayesine dönen Apple Car projesinde bir sorun daha ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu sefer problem, araç pilleri için yapılması planlanan anlaşmalardan kaynaklanıyor!

Apple Car'da planlar yine tutmadı

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