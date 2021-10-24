Apple'ın Apple Car ile İlgili Planları, Bir Kez Daha Tutmadı!

Reuters'ın yayınlandığı bir rapora göre Apple ile Çin'in en büyük iki pil üreticisi CATL ve BYD arasındaki pazarlıklar kilitlendi. Apple'ın bu firmalardan günün birinde üreteceği iddia edilen Apple Car elektrikli otomobili için pil alacağı söyleniyordu. Ancak, yayınlanan rapora göre iki firma da Apple'ın isteklerini karşılamayı reddediyor.
Üç firmadan da bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Reuters'ın kaynaklarına göre Apple, firmalardan birinden ekipler kurup ABD'de bir pil üretim fabrikası açmasını istedi. BYD ve CATL bu yatırımı yapmayı reddetti.
CATL'ın kararına gerekçe olarak, ABD ve Çin arasındaki gerginlik gösteriliyor. BYD ise sadece Apple için çalışacak bir fabrikayı verimli bir yatırım olarak görmüyor. Bu iki pil şirketinin yarıştan çekilmesi nedeniyle Apple'ın rotasını Japon pil üreticilerine çevirdiği ve buraya potansiyel ortak arayışı için ekipler gönderdiği söyleniyor.
Bilindiği gibi Apple, elektrikli otomobili için pek çok şirketle ortaklık kurma girişiminde bulunmuş ancak bunların hiçbirinden bir sonuç alamamıştı. Apple Car'ın bu kadar gecikmesinin veya başka bir deyişle yılan hikayesine dönmesinin ana nedeni olarak da ortaklık çabalarının bir türlü sonuç vermemesi gösteriliyor.
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