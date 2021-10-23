Elon Musk, Tim Cook'a Verdiği Cevapta, Apple'la Fena Halde Dalga Geçti!

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin Türkiye'de açtığı yeni mağazasını Twitter'da yayınladığı bir mesajla kutladı. Cook, mesajında "İstanbul'daki yeni mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor olabilir. Ama haberlere konu olan asıl olay, Elon Musk'ın bu mesaja ilginç bir cevap yazmış olması. Musk, Tim Cook'un mesajının altına "Gelin ve Apple'ın bezini görün" yazdı.
Come see the Apple Cloth ™?— Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2021
Eğer Musk'ın bu cevapla neden bahsettiğini anlamadıysanız, buradaki haberimize göz atabilirsiniz. Musk'ın bahsettiği bez, Apple'ın satışa dunduğu parlatma ve temizleme bezi. Ve bu temizleme bezinin fiyatı tam 199 TL.
Hemen her konuda bir yorumu olan Tesla CEO'su Elon Musk'ın Apple temizleme bezi hakkında konuşmaması zaten beklenemezdi. Ama doğrudan Tim Cook ile dalga geçmiş olması, muhtemelen Apple hayranlarını fazlasıyla kızdırmış olmalı.
Fiyatıyla zaten espirilere konu olmaktan kurtulamayan Apple parlatma bezi, görünüşe bakılırsa daha uzunca bir süre konuşulmaya devam edilecek.
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