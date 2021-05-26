Apple Car Nedir; Ne Zaman Gelecek? Apple Car Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple'ın tamamen otonom sürüşe odaklanan kendi elektrikli otomobilini üreteceği uzun zamandır konuşuluyor. Yapılan ticari anlaşmalar, kurulan ortaklıklar söylenti olarak sürekli karşımıza çıkıyor. Tabii ki Apple'ın işleri gizli tutma isteği açıkça görülebiliyor; bu yüzden henüz kimse, Apple Car hakkında bir tahmin yürütemiyor.
Apple, kod adı Project Titan olan otonom bir otomobil projesi üzerinde çalıştığını onaylamış olsa da, birçok büyük soru hala cevapsız durumda. Gerçekten karşımıza elma logolu bir Apple Car mı çıkacak? Satın alabileceğimiz ve kendi araçlarımıza entegre edebileceğimiz teknolojiden mi bahsediyoruz? Üçüncü taraf otomobil üreticilerine lisanslı donanım ve yazılım sunulacak mı?
Bu yazımızda, Apple Car hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi, en son Apple Car söylentilerini ve bazı tahminlerimizi paylaşacağız....
Apple Car Ne Zaman Çıkacak?
Cevap aslında çok kısa ve basit: Kimse bilmiyor... Bunun en büyük nedeni, Apple'ın henüz bir otomotiv devini projede ortak olacak şekilde tespit etmemiş olması ve hangi otomobil markasıyla iş yapacağı sorusunun halen cevap bulamamış olması.
Mayıs 2018'e kadar, Apple'ın, T6 Transporter modeline dayanan otonom bir çalışan servis minibüsü üretmek için Alman otomotiv devi Volkswagen ile görüştüğü söyleniyordu. Ancak iki şirket arasındaki ortaklık ilerleyemedi.
Daha yakın zamanlarda, teknoloji devinin otonom elektrikli aracın üretimi konusunda Hyundai ile umut verici görüşmelerde bulunduğunu söyleyen haberlerle karşılaştık. Daha sonra ise, Apple'ın aslında Hyundai'nin yan kuruluşu Kia ile Apple Car'ı 2024 gibi erken bir zamanda pazara sunacak bir üretim anlaşması imzaladığını öne süren haberler gördük. Ancak bu haberler de kısa sürede olumsuza döndü. Son olaraksa, Apple'ın planlarını hayata geçirmek için dikkatini bazı Japon üreticilerine çevirdiğini öne süren farklı haberler görmeye başladık.
Apple'ın bu potansiyel Japon üretim ortaklarından biri olarak Nissan gösteriliyordu. Ancak Financial Times'ın, Apple ve Nissan arasındaki görüşmelerin de tıkandığını açıklaması için çok fazla zaman geçmesi gerekmedi.
Beklenmedik bir ittifak ise, Apple ve LG Electronics arasında kurulabilir gibi görünüyor. Korea Times'ın yakın tarihli bir raporuna göre Apple, kaynaklarını telefon endüstrisinden farklı alanlara kaydırma peşinde olan Güney Koreli teknoloji devinin Apple ile ortaklık kurmaya çok yakın olduğunu söylüyordu. Tabii ki bu ortaklık, bir otomotiv devine ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelmiyor. LG, Apple Car için yongalar gibi parçaları üretebilecek bir şirket ama bütün bir otomobili Apple ile birlikte ortaya çıkartması pek mümkün görünmüyor. .
Kısacası Apple Car için henüz bir ortak bile belirlenebilmiş değil; Apple'ın 2021 yılını da kendine ortak arayarak geçireceği anlaşılıyor. Bu da çok yakında karşımıza çıkmayacağını gösteriyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, kısa süre önce yaptığı açıklamasında Apple Car'ın en iyi ihtimalle 2028'de gerçek olabileceğini söylemişti. Kısacası Apple Car'ı yollarda görmek için uzun bir süre beklememiz gerekeceği neredeyse kesin.
Apple Car Özellikleri Nasıl Olacak?
İş ortaklıkları konusundaki çıkmaza rağmen, Apple Car projesinin şirket içerisinde sürekli olarak geliştirildiği düşünülüyor. Bu da, teknik özellikler konusunda bazı tahminlerin ortaya atılması için yeterli oluyor.
2018 yılında Volkswagen ile yaşadığı sorunların ardından Apple'ın, önceliği bütün bir araç geliştirme yerine araçlar için otonom yazılım geliştirmeye çevireceği söylenmişti. Haziran 2019'da Apple, otonom araç start-up'ı Drive.ai'yi satın aldı.
Ayrıca Apple planları gizli tutmak için elinden gelenin en iyisini yaparken, düzenleyici başvuruları ve patent talepleri, faaliyetlerine ilişkin bazı gerçeklere dayalı tahminler sağlıyor. Ortaya çıkan patentler, otonom bir arabanın ne yapacağı konusunda sürücüleri uyaran bir araç içi sistemi ve belki de daha ilginç bir şekilde, şeffaflığını ve rengini değiştirebilen bir araba camını içeriyordu. Camlarla ilgili patente göre, sensörler dış hava koşullarına tepki olarak pencerenin renk tonunu veya yansıtıcılığını değiştirmesini sağlayacak.
Mart 2018'de ortaya çıkan bir başka Apple patent başvurusu ise, arabanın iç mekanını sanal olarak herhangi bir başka mekana çevrilmesinden bahsediyor. Patent, VR başlıklarının kendi kendine giden bir arabada yolcular tarafından nasıl takılabileceğini anlatıyor; dış dünyaya veya aslında otomobilde bulunanların geçmek istediği herhangi bir sanal dünyaya bakan sanal pencerelerden bahsediyor. Örneğin otomobildeyken ve otonom sürüş sırasından sanal bir ofis alanında, sanal bir toplantı yapmak için VR deneyimini kullanabilirsiniz.
Patentlerde ortaya çıkan bu özellikler haricinde, bazı varsayımlar yapmak da mümkün. Apple Car'ın neredeyse kaçınılmaz olarak iOS ile derinlemesine entegre olacağı kesin. Bu da, bazı durumlarda iPhone, iPad, Apple Watch'unuzun ve belki de Mac'inizin aracın işlevselliğinde büyük bir rol oynayabileceği anlamına geliyor.
Apple'ın yeni nesil pil teknolojisine yönelik devam eden araştırması da söz konusu. Bu araştırmalar göz önüne alındığında, Apple Car'ın şu anda piyasadaki diğer tüm elektrikli otomobilleri aşacak bir menzil ve verimlilikle donatılmış olmasını bekleyebiliriz.
Dahası, şirketin dört farklı LiDAR sensörü tedarikçisiyle görüşmeler yaptığı konuşuluyor.
Özetlemek gerekirse Apple Car'ın, eğer gerçekten bir otomobil olacaksa, kendi kendine sürüş yapmasını, iOS ile yoğun bir şekilde entegre olmasını, teknolojiyle dolu kendi kendini renklendiren pencerelere ve pazar lideri bir sürüş menziline sahip olmasını bekleyebiliriz.
Apple Car Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Elbette, Apple Car'ın bir araç mı, bir yazılım mı yoksa bir hizmet mi olacağı konusunda kesinlik oluşmadan, ne kadara mal olacağını tahmin etmek neredeyse imkansız. Bununla birlikte, bir Apple Car'dan ne beklenebileceğini anlamak için şu anda piyasadaki diğer yüksek kaliteli EV'lerin (temelde Tesla modellerinin) fiyatlarına bakabiliriz.
Satışa çıktığında, yeni Tesla Roadster'ın yaklaşık 200.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle en pahalı Tesla olması bekleniyor. Şu anda en pahalı Tesla ise, Model X Performance (99.990 dolar).
Aslında bu bile tam bir fikir vermeyecektir; zira henüz satın alınabilecek tam otonom bir otomobil yok. Tesla sürücüleri ise, tam otonom modunu Tesla'nın gelişmiş sürüş sistemi Otopilot'a eklemek için 10.000 dolar ek ödeme yapmak zorunda.
Her durumda, Apple'ın fiyat politikasını unutmakata da fayda var. Zira Apple, ürünlerini uygun fiyatla satan bir şirket değil. Bu yüzden de Apple Car hangi şekilde gelirse gelsin, muhtemelen pahalı olacaktır.
Apple Car'ın Geleceğinde Ne Görünüyor?
Yukarıda da söylediğimiz gibi, yollarda herhangi bir şekilde Apple Car görmemize daha çok uzun yıllar var; hatta bize göre en azından 10 yıl var. Şirketin, patent başvuruları ve yol testi maceraları göz önüne alındığında, otonom teknoloji ve cazip yeni teknoloji özellikleri geliştirme konusunda adımlar attığı açık, ancak bir süre pazarlanabilir bir Apple araç ürünü görmeyi beklememeliyiz.
Şirket için en büyük engel, bir otomotiv üreticisiyle anlaşma yapmayı başaramaması ve Volkswagen, Hyundai, Kia ve Nissan gibi büyük isimlerin zaten elenmiş olduğu gerçeği. Ayrıca Apple Car ne zaman gerçek olursa olsun, karşısında çok güçlü rakipler bulacak. Tesla, bu konuda açıkça lider durumda. Diğer birçok otomobil üreticisi de, otonom araçlar geliştirme konusunda çok büyük adımlar atıyor.
İşin bir de Waymo tarafı var. Google'ın kendi kendine giden otomobiller için kurduğu ve şimdi Alphabet çatısı altında test sürüşleri yapan Waymo, şimdiden önemli bir yol kat etmiş gibi görünüyor. Waymo, büyük bir teknoloji şirketinin araç yanını temsil ediyor.
Uber ise bir dönem otonom araç alanında çok büyük yol kaydeden bir şirket. Ama işler sonrasında pek de iyi gitmedi. Mart 2018'de meydana gelen ölümcül bir kaza, sürüş paylaşım hizmetinin testlerini durdurmasına yol açtı. Sonundaysa şirket, otonom programına tamamen son verdi.
Kesin olan şu: Apple'da otomotiv pazarı özelinde bir şeyler oluyor ama henüz ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Teknoloji devinin önümüzdeki yıllarda otonom pazarında önemli bir oyuncu olmayı umduğu ise açık.
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