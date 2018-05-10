Apple'ın ardından sıra Samsung'da
Bir süre önce Apple için ortaya atılan iddianın bir benzeri, şimdi de Samsung için ortalarda dolaşmaya başladı!
İki hafta kadar önce Apple'ın yeni bir artırılmış gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığına ve bu başlığın hem AR hem de VR yeteneklerine sahip olacağına, bunun yanı sıra Apple'ın kendi çipleri ile çalışarak herhangi bir geleneksel PC veya telefona ihtiyaç duymayacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Görünene göre Samsung da kendi laboratuvarlarında benzer bir cihaz üzerinde çalışıyor.
Korea Times'ın söylediğine göre Apple'ın rakibi de "AR ve VR desteğine sahip güçlü, kablosuz bir başlık" üzerinde çalışıyor ve bu başlık da Samsung'un kendi çiplerini ve OLED ekranlarını kullanacak. Samsung'un telefon ve başlık boyutlu OLED paneller üzerinde neredeyse tekel sahibi olduğu ve Apple'ın bile iPhone X için bu ekranları kullandığı düşünülürse, bunun çok şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.
Samsung ve Apple'ın projeleri arasındaki önemli fark ise, Samsung'un bu projede tek başına yer almaması. Times'ın söylediğine göre Samsung, Microsoft ile beraber çalışıyor ve tahminen başlığın Windows Mixed Reality platformuna sunulacağı, yazıda birkaç defa belirtiliyor.
Samsung'un Odyssey'si de dahil olmak üzere ilk nesil Windows Mixed Reality başlıklarının tamamının, güçlü bir oyun bilgisayarına bağlanmak zorunda oldukları düşünülürse, bunun biraz sıra dışı olduğu kesin. Yine de kablosuz bir başlık Microsoft'un hedefleri ile uyumlu olacaktır. Sonuç olarak Microsoft'un orijinal HoloLens'i de AR ve VR'ı bir araya getiren kablosuz bir başlıktı ve Windows Mixed Reality platformu bu görüşü temel alıyordu.
İki cihaz arasındaki bir diğer fark ise, söylentilere göre Apple'ın başlığının 2020 yılı için hazırlanıyor olması ve Samsung'un yeni başlığını bu Ağustos ayında IFA fuarında tanıtma ihtimali.
Levent Öztürk
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