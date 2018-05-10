Apple'ın ardından sıra Samsung'da

Bir süre önce Apple için ortaya atılan iddianın bir benzeri, şimdi de Samsung için ortalarda dolaşmaya başladı!

Samsung da kendi AR/VR başlığını üretiyor...

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