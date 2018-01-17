Apple'ın Başı Çok Yönlü Şekilde Dertte!
Eski iPhone'ları yavaşlattığının ortaya çıkmasıyla başı derde giren Apple, bir de üstüne Meltdown ve Spectre davalarıyla uğraşıyor.
Apple'ın eski iPhone'ları yavaşlattığını doğrulamasının üzerinden bir aya yakın süre geçti ve firma bu konuda özür dilese ve eski bataryaları düşük fiyata değiştireceğini söylese de, "batterygate" adı verilen fırtına henüz dinmiş değil.
Apple'a ABD'de açılan dava sayısı 45'e ulaştı ve bu ayın başlarında da Fransa, ülkenin tüketici sorumlularının "Apple tarafından kandırma ve planlı eskitme"yi araştıracağını açıkladı.
Şimdi ise sıra Çin'e gelmiş görünüyor. Şangay Tüketici Konseyi, batarya ile ilgili yavaşlatma konusunda Amerikalı firmadan açıklama istiyor.
Apple'ın özrü zaten eski iPhone bataryalarını 29 dolara değiştireceğini belirtiyor, bu yüzden Çin'in araştırmasının amacının ne olduğu şu an tam olarak açık değil.
Bu dava ve araştırmaların yanında Apple, ayrıca ABD'de Meltdown ve Spectre için de davalarla uğraşıyor. Meltdown ve Spectre, dünya çapında milyonlarca cihazı etkileyen, modern Intel, AMD ve ARM işlemcilerinde bulunan güvenlik açığı.
Yeni davadaki iddiaya göre Apple, bu güvenlik açıklarından Haziran 2017'den beri haberdardı ama bunu halka açıklamamayı tercih etti.
Apple'ın çok yönlü bir şekilde başı dertte görünüyor. Firmanın tüm bunlarla nasıl baş etmeye çalışacağını merakla izleyeceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
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