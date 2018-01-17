Apple'ın Başı Çok Yönlü Şekilde Dertte!

Eski iPhone'ları yavaşlattığının ortaya çıkmasıyla başı derde giren Apple, bir de üstüne Meltdown ve Spectre davalarıyla uğraşıyor.

Apple'ın başı çok yönlü şekilde dertte!

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