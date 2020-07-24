Oyun Dünyasının Geleceği Ray Tracing ve DLSS Teknolojisinin Olacak

Bilgisayar oyunlarının tarihinde önemli ölçüde kavramsal değişimler göze çarparken, teknolojik gelişimlerle beraber evrimleştiğine yıllar içinde şahit olduk. Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle bu ivme artarken, bugün hemen herkes bir şekilde birer oyuncu ve oyun dünyasında yeri var.
Bilgisayar oyun tarihine şöyle bir baktığımızda, ilk oyunun 1962 yılında Stephen Russell tarafından geliştirilen Spacewar olduğu kabul ediliyor, fakat piyasaya çıkan ilk oyun 1973 yılında Atari'den tanıdığımız Pong. Aranızda muhakkak hatırlayanlar vardır, bu oyunda ortada sadece 1 top, yani bir nokta ve 2 çubuk vardı. Oyun dünyasında bugün geldiğimiz nokta ise, bundan fersah fersah ileride.
Şimdi bütün oyun ve donanım tarihini masaya yatırmayalım elbette ancak bugün, oyun dünyasında geldiğimiz nokta yine bir kilometre taşı niteliğine. NVIDIA'nın Ray Tracing ve DLSS teknolojilerinden bahsediyoruz.
Takip edenler zaten bileceklerdir ki; NVIDIA, geçmişten bugüne kadar ekran kartı tarafında gerçekten de önemli işlere imza attı ve oyun dünyasına renk getirdi. 1999 yılında ilk GPU'yu icat etmesi, 2000 yılında –ki o dönem oyun oynayanlar şu an heyecanla anacaklardır- 3dfx'i satın alması ve böylece 3D oyunların hayatımıza daha fazla katılması ile beraber başlayan yolculuk, günümüzde Ray Tracing, yani Işın İzleme ve DLSS 2.0'a kadar geldi.
Ray Tracing'i zaten artık az çok biliyoruz. Daha önce de pek çok defa bu teknolojiden sizlere bahsetmiştik. Bugün biraz daha merak uyandıran, ne olduğu tam anlaşılamayan ve oyunlara nasıl bir performans kazandırdığı konusunda kafa karışıklığı yaratabilen NVIDIA'nın DLSS teknolojisine yakından bakacağız.
DLSS NEDİR?
DLSS, Derin Öğrenme Süper Örnekleme, yani orijinal düşük çözünürlüklü görüntünün daha yüksek çözünürlüklü bir görüntüsüne benzeyen bir görüntü üretmek için Derin Öğrenme tekniklerini kullanan ve NVIDIA tarafından geliştirilen bir teknolojidir.
Evet, bu şekilde söyleyince tam olarak anlaşılamadığının farkındayız, ancak kabaca anlamıyla bu şekilde. O nedenle şimdi daha anlaşılır bir biçimde anlatalım, ama anlaşılabilmesi için önce biraz daha geriye gidelim:
Yıllardır bugüne kadar oynadığımız pek çok oyunda bilindiği gibi Anti-Aliasing adında bir teknoloji kullanılıyor. Bazı oyuncular bu teknolojiyi biliyor, bazıları ise bu ismi grafik ayarları ekranında görüyor, ancak ne olduğunu bilmediği için dokunmadan öylece bırakıyor. Bu Anti-Aliasing adındaki özellik, oyunlarda kenar yumuşatması sağlayan, yani oyunlarda gördüğünüz hemen her şeyin kenar kırılmalarını büyük ölçüde düzelten bir teknoloji.
Temporal Anti-Aliasing, Multi Sampling Anti-Aliasing ve Fast Approximate Anti-Aliasing gibi farklı algoritmayla karşımıza çıkan bu Anti-Aliasing teknolojisi, bir yandan grafiklerdeki kenar kırılmalarını düzeltirken, diğer yandan ise ekran kartına yük bindiriyor ve dolayısı ile oyun performansını aşağı çekiyor. O nedenle Anti-Aliasing özelliğinin farkında olan oyuncular, eğer oyunu daha yüksek grafik kalitesi ile oynamak istiyorlarsa –ve bilgisayarları da iyi ise- bu özelliği açıyorlar, daha yüksek kare hızını hedefleyen, şu oyunu açayım da, grafikler pek de mühim değil diyen oyun severler ise bu özelliği kapalı tutuyorlardı. NVIDIA'nın RTX ekran kartlarıyla getirdiği DLSS teknolojisi ile beraber ise bu ikilem geride kaldı ve artık hem yüksek performans hem yüksek grafik kalitesi bir arada elde edilebiliyor.
ANTI-ALIASİNG VE DLSS ARASINDAKİ FARKLAR NELER?
NVIDIA'nın RTX ekran kartlarıyla getirdiği DLSS, yani Deep Learning Super Sampling teknolojisi, altyapısında yapay zekayı kullanarak, Anti-Aliasing'in yaptığı işi ekran kartına ek yük bindirmeden yapıyor ve bu da oyunlarda Anti-Aliasing gibi FPS, yani kare hızı kaybına yol açmıyor. Tensör çekirdekleri üzerinde çalışan DLSS algoritmasını 16K çözünürlükte oyun görüntüleri kullanarak eğitebilen NVIDIA, bu sayede daha iyi görüntüler elde edebiliyor.
Artık yeni oyunlarda grafik ayarlarına girdiğinizde görebileceğiniz DLSS seçeneğini açtığınızda, yalnızca grafik kalitesi yükseltmekle kalmıyor, FPS hızında da gözle görülür bir artış ortaya çıkıyor. Bu anlamda oynayacağınız bir oyunun grafik ayarlarında bu özelliği gördüğünüzde muhakkak açmanızda fayda var.
NVIDIA, Ray Tracing teknolojisiyle beraber DLSS'i duyurmuş ve arkasından da oyunlarda kullanımını açmıştı. Şimdi ise bu teknolojisini güncelledi ve daha iyi hale getirdiği DLSS 2.0 şeklinde yeniledi. Bu güncelleme ile beraber yapay zeka derin öğrenme örnekleme sistemini çok daha verimli hale getiren NVIDIA, oyunlarda daha keskin bir görsellik sağlıyor ve dediğimiz gibi kare hızında da önemli bir artış getiriyor.
Şu an DLSS 2.0 desteğini çok sayıda oyunda görebiliyoruz. Ancak en popüler örnek olarak bunlardan Death Stranding'i verebiliriz.
DLSS 2.0 İLE PERFORMANS KATLANIYOR
Bilindiği gibi geçtiğimiz sene PlayStation 4 için özel yapımlardan ve yılın en iyi oyunlarından Death Stranding, otorilerden topladığı "en iyi oyun yönetmenliği", "müzikal mükemmellik" ve "olağanüstü teknik başarı" ödülleri ile görsel olarak gerçekten şahane oyunlardan biri olmuştu. Death Stranding, PC'ye ise henüz yeni çıktı ve şimdi de bilgisayar oyuncuları tarafından methediliyor.
Özellikle sanat yönetmenliği ile ilgi çeken ve görsel açıdan gerçekten de üst düzey çalışılan Death Stranding için DLSS 2.0 desteği var ve bu özellik, bu oyunu PC'de çok başka bir şekilde karşımıza çıkartıyor.
Öncelikle elbette NVIDIA GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 veya GeForce RTX 2080 ekran kartınız varsa, bu oyunu 4K çözünürlükte oynayabiliyorsunuz ve zaten bu çözünürlükte oynadığınızda, daha önce Death Stranding'i PlayStation 4'te oynamış olsanız bile, arada görsellik bakımından muazzam bir farklılık olduğunu göreceksiniz.
Öyle ki Death Stranding'de DLSS 2.0'ı kullanarak oynadığınızda yüzde 49'a varan performans artışı elde edebiliyorsunuz. Buna da şöyle tablolarla beraber göz attığımızda, aradaki farkın gerçekten de muazzam olduğunu söylemek mümkün.
Mesela eğer RTX ekran kartı serisinin giriş seviyesi modeli olan RTX 2060'a sahipseniz bile, 4K'da 60 FPS ve üzeri sonuçlar alabiliyorsunuz. DLSS 2.0 Performans modunda 4K çözünürlükte 66 FPS'i görebiliyorken, DLSS kapalı olduğunda sadece 34 FPS elde edebiliyorsunuz. Eğer elinizdeki kart RTX 2080 Ti ise, DLSS'i açarak 4K çözünürlükte 110 FPS'leri bile görebilirsiniz.
Öte yandan DLSS 2.0 Kalite modunda ise yine RTX 2060'ta DLSS kapalı iken 4K çözünürlükte 34 FPS alırken, DLSS'i açtığınızda FPS bir anda 51'e yükselebiliyor. Veya RTX 2080 Ti üzerinden örnek verecek olursak, aynı senaryoda 64 FPS alırken, DLSS'i açtığınızda 90 FPS'leri görebiliyorsunuz.
Daha fazla fikir sahibi olabilmeniz için hemen aşağıda diğer tüm GeForce RTX ekran kartları için farklı çözünürlük ve FPS değerlerine tablolarla yer veriyoruz.
DAHA ZENGİN GÖRSELLİK SAĞLANIYOR
DLSS 2.0'ın kazandırdığı tek şey daha yüksek kare hızı sağlamak değil. Dediğimiz gibi DLSS teknolojisi ile artık hem yüksek performans hem yüksek grafik kalitesi bir arada elde edilebiliyor. Şimdi de kalite kısmını ele alalım.
DLSS 2.0, oyun içindeki performansı arttırırken, yüksek seviyede görüntü kalitesini de beraberinde getiriyor ve özellikle DLSS'in kapalı olduğu anlarla karşılaştırdığınızda, aradaki farkı net şekilde görebiliyorsunuz.
DLSS 2.0, daha keskin ayrıntılar, daha yumuşak kenarlar ve daha akıcı netlik sunuyor bizlere. Evet, oyunu oynarken, özellikle aksiyon türü oyunlarda görsel kalitenin detaylarına çok fazla takılmıyor olabilirsiniz, ancak görsel bütünlüğü oluşturan ve atmosferin oluşmasındaki en büyük rol, detaylardaki küçük noktaların ne kadar sık işlendiğine, yani detaylardaki görsel zenginliğe bağlı.
Bu anlamda biz bu örneği, bu makaleyi ele alırken DLSS 2.0'ı denediğimiz Death Stranding üzerinden veriyoruz belki ancak diğer DLSS destekli oyunlarda da bu görsel zenginliğin farkını görebileceğinizi söyleyelim.
Şu an DLSS 2.0 destekli oyunlar arasında Death Stranding, Control, Deliver Us The Moon, MechWarrior 5: Mercenaries ve Wolfenstein: Youngblood yer alıyor, ancak bu yelpaze elbette çok kısa bir süre içinde genişleyerek daha fazla oyuna yer verecek. O nedenle bizce şimdiden bu değişimin içinde yer almakta fayda var.
Yazının bu kısmına kadar bizimle kaldıysanız, size güzel bir müjde vererek makalemizi noktalayalım. Eğer Death Stranding'i de henüz oynamadıysanız, şu an oynamak için çok çok iyi bir fırsat var: NVIDIA'nın GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER veya 2060 grafik kartlarını şu an satın alanlar Death Stranding'i de ÜCRETSİZ olarak edinebiliyorlar.
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