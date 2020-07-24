Oyun Dünyasının Geleceği Ray Tracing ve DLSS Teknolojisinin Olacak

DLSS 2.0 teknolojisi nedir, oyunlara ne gibi gelişmeler katıyor, görsel anlamda nasıl iyileştirmeler sağlıyor ve oyun performansını nasıl arttırıyor? DLSS 2.0 hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık ve NVIDIA'nın geleceğe ışık tutan RTX ekran kartlarının Death Stranding performanslarını mercek altına aldık.