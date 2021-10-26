Apple'ın Çentik Aşkı Bitmiyor: Şirket, Şimdi de Çentiğin Önemini Açıkladı!

Apple'ın göz kamaştırıcı özelliklere sahip yeni MacBook Pro serisi piyasaya sürüldü, ancak ekrandaki çentik epey bir eleştiri konusu oldu. Apple çentiği ilk defa, daha fazla ekran alanına sahip bir telefon sunma hedefi ile iPhone X'te kullandı. Çentik ilk tanıtıldığında Apple eleştirmenleri ve hatta kısa bir süre sonra telefonlarına bir çentik uygulamasına rağmen çentikle dalga geçen reklamlar yayınlayan Samsung için bir alay kaynağı olmuştu.
Şimdi yeni MacBook Pro serisinde bulunan çentik, yine bir eleştiri dalgası yaratmış gibi görünüyor. Bununla birlikte, Same Brain podcast'indeki bir röportajda Apple, bu tasarım ile kullanıcılara ekranda daha fazla faydalanmaları için "akıllı bir yol" sağladığını açıkladı. Ürün Grubu Müdürü Shruti Haldea ve Profesyonel Video Uygulamaları Kıdemli Ürün Müdürü Luke Tristram, ekranı daha uzun yapmanın bir yolu olarak "çentiği" kullandıklarını söylediler.
Önceki 16 inç MacBook Pro'da olduğu gibi, kullanıcılar tam ekran modunda veya varsayılan pencereli modda çalışmak için 16:10 en boy oranına sahip olacak. Çentik, tam ekran modunda değilken menü çubuğunda yer alıyor. Bununla birlikte, macOS'un normalde çentiğin bulunduğu yeri kullanan menü çubuğu öğelerine sahip uygulamaların düzgün çalışması için nasıl bir çözüm bulacağı tam olarak açık değil.
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