Apple'ın Gizemli Aracı Apple Car'ı Terk Eden Edene...

Apple bir süredir otonom otomobil çalışmalarında sessiz kalmayı tercih ediyor. 2019'da bu bölümde yer alan 200'den fazla çalışanı işten çıkarmaya karar vermişti. Şimdiyse, yönetimin de bu konuya fazla ilgi duymadığı görülüyor. Projenin birçok üst düzey yöneticisi de projeden ayrılıyor.
Geçtiğimiz birkaç ay içinde Apple, Benjamin Lyon gibi orijinal Apple otomobil tasarım ekibinin kurulmasına yardım etmiş olan önemli isimleri kaybetti. Bir ay sonra, Jaime Waydo Apple'dan ayrıldı ve Cavnue'de CTO olarak çalışmaya başladı. Waydo, Apple'da otonom araç güvenliği bölümünün yöneticiliğini yapıyordu. Son alınan haberlere göre robotik ekibinin başındaki Dave Scott da Apple'dan ayrılıp Hyperfine'da çalışmaya başladı.
Apple'ın Titan projesi olarak adlandırdığı araç teknolojisi çalışmaları 2014-2015'te başladı ve 2019'da bir Apple Car üretilmesi hedefleniyordu. Bu plan gerçekleşemedi ve Reuters'ın haberine göre gerçekleşmesi için de en az üç yıl süre gerekiyor.
Haberlere göre araçta maliyetleri büyük ölçüde düşürecek "yeni nesil" bir batarya tasarımı kullanılacak. Buna ek olarak bir kaza sırasında ön camı kaplayacak bir plastik ağdan oluşan güvenlik paneli de bulunuyor.
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