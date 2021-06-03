James Webb Uzay Teleskobunun 2007'den Beri Beklenen Macerası Yine Ertelendi

NASA, James Webb Uzay Teleskobu için 31 Ekim fırlatma tarihi için uğraşıyordu, ancak bilim gözlemevinin uzaya yolculuğunu bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. Neyse ki, fırlatma sadece birkaç hafta sonra, Kasım'da veya Aralık başında gerçekleşebilir. Yeniden planlanan bir tarihin bu yaz sonuna kadar veya belki de sonbaharda onaylanması beklenmiyor.
Ars Technica'nın söylediğine göre, yeni bir fırlatma tarihi belirlemenin birkaç önemli faktörü bulunuyor. Teleskopun fırlatma hizmetleri direktörü Beatriz Romero gazetecilere verdiği demeçte, Webb'in nakliyesinin ve roketin ve uzay limanının hazır olmasının önemli hususlar olduğunu söyledi.
Kapsamlı testlerin ardından NASA ve projedeki ana yüklenici Northrop Grumman, ajansın bilim şefi Thomas Zurbuchen'e göre teleskopu bir nakliye konteynerine paketlemeye yaklaşıyor. Bu muhtemelen Ağustos ayının sonuna doğru olacak. Webb, Fransız Guyanası'ndaki uzay limanına ulaştıktan sonra, onu fırlatmaya hazırlamak 55 gün sürecek. Bu da fırlatma penceresinin en erken Kasım ayının ortasında olacağı anlamına geliyor.
Bir de Webb'i yeryüzünden uzağa taşıması planlanan Ariane 5 roketi sorunu var. Yük kaplamasıyla ilgili bir sorun nedeniyle geçen Ağustos ayından bu yana karaya bağlı duruyor. Fırlatma sağlayıcısı Arianespace, sorunun yeniden tasarımla çözüldüğünü söylüyor. Webb fırlatmasından önce sorunun gerçekten çözüldüğünden emin olmak için Temmuz ve Ağustos aylarında testler planlanıyor, ancak gecikme olasılığı da her zaman varlığını koruyor.
Bu arada, COVID-19'un etkisi uzay limanındaki operasyonları da etkiledi. Ars Technica'nın belirttiği üzere, Fransız Guyanası'nda aşılar henüz geniş çapta mevcut değil. Faaliyet, Koronavirüs'ün önemli ölçüde yayılmasıyla daha da engellenebilir.
İlk fırlatma süresinin 2007 civarında olduğu düşünüldüğünde, birkaç haftalık bir gecikme fazla sayılmaz. Yine de iyimser olmak için nedenler var. Fırlatmanın aylar veya yıllar yerine haftalarca ertelenmesi, Hubble'ın varisi için beklenen zamanın daha da yaklaştığının bir göstergesi.
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