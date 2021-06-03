James Webb Uzay Teleskobunun 2007'den Beri Beklenen Macerası Yine Ertelendi

NASA, James Webb uzay teleskopunun fırlatma tarihini bir kez daha erteledi. 2007 yılından beri beklenen fırlatmanın yeni tarihi haberimizde...

03 Haziran 2021 09:02

Levent Öztürk