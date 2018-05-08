Apple'ın İkonik Bilgisayarı iMac 20 Yaşında
Apple'ın iz bırakan, ikonik bilgisayarı, geride kalan 20 yılda şirketin nereden nereye geldiğini de gösteriyor!
Bilgisayar endüstrisinde kalcı iz bırakan az sayıda kişisel bilgisayar modeli var ve bu listeye kesinlikle iMac koyulabilir. Apple, hepsi-bir-arada masaüstü bilgisayarını Mayıs 1998'de bir etkinlikte tanıtmıştı. Bugün iMac, Apple'ın kendisi için de, firmanın nerelerden nereye geldiğini gösteren bir sembol olmuş durumda.
iMac'i ilk çıkardığında Windows dünyasında zayıf durumda olan firma, zamanla daha çok cep telefonlarına odaklı bir deve dönüştü. iMac ilk piyasaya çıktığından beri geçen 20 seneye dönüp değişimin boyutunu görmek, teknoloji takipçileri için de gerçekten ilginç.
20 yılın sonunda teknolojinin nereye geldiğini görmek için sadece iMac Pro'ya bakmanız bile yeterli...
H. Hüseyin Öztürk
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