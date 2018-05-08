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Apple'ın İkonik Bilgisayarı iMac 20 Yaşında

Apple'ın iz bırakan, ikonik bilgisayarı, geride kalan 20 yılda şirketin nereden nereye geldiğini de gösteriyor!

Apple'ın ikonik bilgisayarı iMac 20 yaşında

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