Apple'ın İlginç Katlanan iPhone Hayali

Samsung ve birkaç firma, son birkaç senedir katlanan telefonlara önem veriyorlar. Apple ise katlanabilen iPhone'da daha farklı bir yolu tercih edebilir.
Yeni ortaya çıkan patent, "Çoklu elektronik cihaza sahip sistem" başlığı altında, birleşerek tek ekranı oluşturan iki ekranlı bir telefonu anlatıyor. Cihaz LG Dual Screen'e benzese de, ekranların arasındaki çerçeve bölümü çok ince. Bu tasarımla firma, tek ekran görüntüsü oluşturmaya çalışıyor. Bu tür bir tasarım, telefonun Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Motorola Razr'a benzemesini sağlarken, dayanıklılık sorunlarını ortadan kaldırabilir.
LG'nin telefonunda olduğu gibi ikinci ekran sökülebilir olursa, cihazın çok amaçlı bir telefona dönüşmesi de mümkün. Patentte birden fazla tasarımdan bahsedildiğinden, Apple'ın tam olarak hangi yolu izleyeceğini bilmiyoruz. Her tür fikrin patenti alındığından ve çoğu gerçeğe dönüşmediğinden, fazla heveslenmemekte fayda var.
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