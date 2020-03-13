Apple'ın İlginç Katlanan iPhone Hayali

Apple'ın katlanan telefonu bu patentteki gibi olursa firma, Galaxy Fold, Motorola Razr gibi cihazlardan farklı, ilginç bir yol izleyecek demektir.

Apple'ın İlginç Katlanan Ekran Hayali
Apple bu fikirle iPhone 11 Pro Max'ten de büyüğünü yapabilir

Samsung ve birkaç firma, son birkaç senedir katlanan telefonlara önem veriyorlar. Apple ise katlanabilen iPhone'da daha farklı bir yolu tercih edebilir.

Yeni ortaya çıkan patent, "Çoklu elektronik cihaza sahip sistem" başlığı altında, birleşerek tek ekranı oluşturan iki ekranlı bir telefonu anlatıyor. Cihaz LG Dual Screen'e benzese de, ekranların arasındaki çerçeve bölümü çok ince. Bu tasarımla firma, tek ekran görüntüsü oluşturmaya çalışıyor. Bu tür bir tasarım, telefonun Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Motorola Razr'a benzemesini sağlarken, dayanıklılık sorunlarını ortadan kaldırabilir.

LG'nin telefonunda olduğu gibi ikinci ekran sökülebilir olursa, cihazın çok amaçlı bir telefona dönüşmesi de mümkün. Patentte birden fazla tasarımdan bahsedildiğinden, Apple'ın tam olarak hangi yolu izleyeceğini bilmiyoruz. Her tür fikrin patenti alındığından ve çoğu gerçeğe dönüşmediğinden, fazla heveslenmemekte fayda var.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Netflix'ten Türkiye'ye 6 proje daha!
Athena Gökhan'ın filmi Kendi Yolumda'dan ilk afiş
BİM aktüel 13 Mart 2020 kataloğunda Samsung A70 cep telefonu dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
PowerPoint'e Alternatif, En İyi 5 Ücretsiz Sunum Programı
Apple'ın İlginç Katlanan iPhone Hayali
Hastanelerdeki Görünmeyen Tehlike, Hacker'ların Hedefinde
Gelmiş geçmiş en iyi 13 virüs konulu film
Intel, Yeni Güvenlik Açığı Nedeniyle Risk Altında

 

 