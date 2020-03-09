Galaxy S20 Ultra, Sağlam Çıktı

Samsung'un en güçlü amiral gemisi Galaxy S20 Ultra, zorlu şartlara ne kadar dayanıklı? Cevap bu testte...

Oynat Galaxy S20 Ultra, Sağlam Çıktı Samsung'un en güçlü amiral gemisi Galaxy S20 Ultra, zorlu şartlara ne kadar dayanıklı? Cevap bu testte...

Samsung'un üst seviye telefonu Galaxy S20 Ultra, piyasadaki en pahalı telefonlardan biri. Peki önemli bir yatırım karşılığında satın aldığınız Galaxy S20 Ultra'nız, ne kadar dayanıklı, yıllar içinde sizi yarı yolda bırakmayacak kadar sağlam mı? JerryRigEverything'in yayınladığı video, telefonun oldukça sağlam olduğunu söylüyor.

Testlere göre telefonun gövdesi, Gorilla Glass 6 ile üst seviye alüminyumdan oluşuyor. Daha önceki Gorilla Glass 6 testlerinde olduğu gibi Moh aracının 6. seviyesinde çizgiler görünmeye başlıyor. Yedinci seviyede ise daha derin çizikler oluşuyor. Bu, telefonun tırnakla çizilmeyeceği anlamına geliyor. Arka yüzde büyük bir kamera çıkıntısı olsa da, lensi çizmeniz kolay değil.

Videoda Galaxy S20 Ultra'nın gövdesinin oldukça sıkışık olduğu, 5.000mAh'lik pilin büyük bir yer kapladığı da gözleniyor. Telefonun kasasının sert olduğu ve Zack Nelson tarafından bükülemediği, videonun önemli detayları arasında.

Galaxy S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro Max Drop Test!Galaxy S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro Max Drop Test!
Drop test between the Samsung Galaxy S20 Ultra and Apple iPhone 11 Pro Max to see which phone is more durable. SUBSCRIBE HERE: FOLLOW ME HERE: About PhoneBuff: It's not official until it's done #phonebuffstyle! Home of the best smartphone speed tests, drop tests, and battery tests. Send Products To: PhoneBuff 23811 Washington Ave 110-394 Murrieta, CA 92562 Galaxy S20 Ultra vs. iPhone 11 Pro Max Drop Test! PhoneBuff Music by The Beat Smiths:

PhoneBuff'un videosunda ise Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max ile bir düşürme testine tabi tutuluyor. Testte Samsung'un telefonunun çok daha az hasar aldığı gözleniyor.

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