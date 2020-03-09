Galaxy S20 Ultra, Sağlam Çıktı

Samsung'un üst seviye telefonu Galaxy S20 Ultra, piyasadaki en pahalı telefonlardan biri. Peki önemli bir yatırım karşılığında satın aldığınız Galaxy S20 Ultra'nız, ne kadar dayanıklı, yıllar içinde sizi yarı yolda bırakmayacak kadar sağlam mı? JerryRigEverything'in yayınladığı video, telefonun oldukça sağlam olduğunu söylüyor.
Testlere göre telefonun gövdesi, Gorilla Glass 6 ile üst seviye alüminyumdan oluşuyor. Daha önceki Gorilla Glass 6 testlerinde olduğu gibi Moh aracının 6. seviyesinde çizgiler görünmeye başlıyor. Yedinci seviyede ise daha derin çizikler oluşuyor. Bu, telefonun tırnakla çizilmeyeceği anlamına geliyor. Arka yüzde büyük bir kamera çıkıntısı olsa da, lensi çizmeniz kolay değil.
Videoda Galaxy S20 Ultra'nın gövdesinin oldukça sıkışık olduğu, 5.000mAh'lik pilin büyük bir yer kapladığı da gözleniyor. Telefonun kasasının sert olduğu ve Zack Nelson tarafından bükülemediği, videonun önemli detayları arasında.
PhoneBuff'un videosunda ise Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max ile bir düşürme testine tabi tutuluyor. Testte Samsung'un telefonunun çok daha az hasar aldığı gözleniyor.
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