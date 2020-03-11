Netflix, Klasikleri Arasında Gösterdiği Dizilerden Birini Daha Bitiriyor

Netflix'in en büyük bilim-kurgu dizilerinden (ve hatta en büyük dizilerinden) biri olan Lost in Space, artık sona yaklaşıyor. Netflix, Lost In Space'in sözleşmesini üçüncü ve 2021 yılında yayınlanması beklenen son bir sezon için yeniledi. Başka bir deyişle üçüncü sezon, aynı zaanda dizinin son ve final sezonu olacak.
Dizinin yöneticisi Zack Estrin, Robinson ailesi ve Robot'un modernleştirilmiş hikayesinin bir üçleme olarak tasarlandığını, "net bir başlangıç, orta ve sona" sahip olduğunuve bu son için zamanın geldiğini söylüyor.
Bu son, Estrin'in Netflix ile çalışmasının sonu olmayacak. Yenilemenin yanı sıra daha fazla Netflix özeli üretmek için "çok yıllık" bir anlaşma imzalandı. Ancak Estrin, bu dizilerin ne olabileceğine dair bir ipucu vermedi.
Lost in Space, Netflix için eleştirel anlamda çok başarılı olmadı. Bazı istisnalar haricinde dizi, Metacritic ve Rotten Tomatoes gibi önemli siteler tarafından ortalama, iyi ama harika olmayan bir yapım olarak değerlendirildi. Bununla beraber dizinin Netflix için önemli olduğu da kesin. İlk sezon güçlü bir izleyici kitlesi çekmeyi başarmıştı ve Netflix'in ikinci sezon için kolları sıvaması kimseyi şaşırtmamıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın