Apple'ın iPhone 12 Satışları, 5G Rekabetinde Yeni Bir Dönemi Başlattı

iPhone 12 satışları, ekim ayında diğer 5G telefonların satışlarını geride bırakarak Apple'ın yüzünü güldürmeyi başardı.

  • Ercan Uğurlu
Apple'ın iPhone 12 Satışları Ekim Ayında Uçtu

Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri, 23 Ekim'deki lansmanının hemen akabinde adeta yok satmış. Öyle ki, araştırma şirketi Counterpoint Research'ün verilerine göre, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, ekim ayında satılan tüm 5G telefon satışlarını geride bırakmayı da başarmış durumda.

Counterpoint analisti Varun Mishra, verilerle ilgili hazırladığı blog yazısında, özellikle iOS ekosistemi içinde olan kullanıcıların 5G yükseltmesinde bulunmak istediklerini belirtirken, Apple'ın yeni telefonlarına bu nedenle güçlü bir talep olduğunu açıklamış. Öte yandan Apple'ın yaptığı promosyon kampanyalarının da satışlara büyük etki ettiğini düşünen Mishra, yine ekim ayında en çok satan 5G'li modelin iPhone 12 olduğunu da belirtmiş.

Ekim 2020 ayında global çapta yapılan satışlarda yüzde 16 pay ile iPhone 12 liste başında yer alırken, onu yüzde 8 ile iPhone 12 Pro takip ediyor. 3'üncü sırada Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G modeli bulunurken, Huawei ise Nova 7 5G modeliyle 4'üncü sırada yer alıyor.

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