Apple'ın iPhone SE 3 ve Fazlasını Tanıtacağı Etkinliğin Tarihi Belli Oldu!

Apple, büyük ihtimalle iPhone SE 3'ü ve M2 işlemcili yeni Mac bilgisayarlarını tanıtacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece, tanıtım tarihi de kesinleşmiş oldu.

Apple, iPhone SE 3 için tarihi açıkladı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Evinizin havasını tazeleyin!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Curiosity'nin Mars'tan Gönderdiği Yeni Karedeki "Mars Çiçeği" Sürprizi!
SARS-CoV-2 Virüsünün İlginç Bir Özelliği Daha Keşfedildi!
TCL, Mobil Dünya Kongresi 2022'de Yeni Telefonlarını Tanıttı
Apple'ın iPhone SE 3 ve Fazlasını Tanıtacağı Etkinliğin Tarihi Belli Oldu!
Ford, Elektrikli ve İçten Yanmalı Motorlu Otomobiller İçin İkiye Ayrılıyor!

 

 