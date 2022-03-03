Apple'ın iPhone SE 3 ve Fazlasını Tanıtacağı Etkinliğin Tarihi Belli Oldu!

Apple, 2022 yılında düzenleyeceği ilk etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece, etkinlik tarihinin 8 Mart olduğu da kesinleşti. Etkinlikte, şirketin yeni Mac'lerle birlikte yeni nesil iPhone SE ve iPad Air'i tanıtması sürpriz olmayacak.
Bloomberg'in iddiasına göre Apple, M2 çipini de ilk kez sahneye sürebilir. Apple, geçtiğimiz yılın Ekim ayında, M1 Pro ve M1 Max yongalarıyla desteklenen güncellenmiş MacBook Pro'ları tanıtmıştı. Ve şimdi şirket, M2'yi ve M2 ile güçlendirilmiş yeni Mac'lerini sunmak için hazır görünüyor.
Son iPhone SE ise 2020'de piyasaya sürüldü ve artık bir güncelleme almasının zamanı geldi. Apple'ın "ucuz" iPhone'u, fiziksel ana sayfa düğmesine sahip son model. Aynı zamanda tek bir arka kamerası var ve genellikle beş yıl önceki telefonlara bir geri dönüş gibi görünüyor. Bu yılki model, 2018'in iPhone XR'sine benzer bir tasarım, Face ID ve 5G desteği getirebilir. Ancak yine klasik tasarıma bağlı kalınacağına dair söylentiler de var. Hangisinin doğru olduğunu, muhtemelen 8 Mart'ta öğreneceğiz...
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