Apple'ın iPhone SE 3 ve Fazlasını Tanıtacağı Etkinliğin Tarihi Belli Oldu!

Apple, büyük ihtimalle iPhone SE 3'ü ve M2 işlemcili yeni Mac bilgisayarlarını tanıtacağı etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Böylece, tanıtım tarihi de kesinleşmiş oldu.