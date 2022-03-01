iPhone SE 3 İçin İyi Haber: Beklenenden "Ucuz" Olabilir!

iPhone SE 2020, şu anda Apple'dan satın alabileceğiniz en ucuz iPhone olarak piyasada yer alıyor. 7 bin 779 TL fiyatla satışta olan iPhone SE 2020 modelinin halefinin de "uygun" fiyatlı olması beklenirken, gelen yeni haberler iPhone SE 3'ün beklenenden daha "ucuz" olacağını müjdeliyor.
Loop Capital Markets analisti John Donovan, gelecek iPhone SE akıllı telefonunun 300 dolardan başlayabileceğini öne sürüyor. Şu anda iPhone SE 2020'nin yurt dışı fiyatının 399 dolardan başladığını düşünürsek, gerçekten de gelecek iPhone SE'nin daha ucuz olacağını söylemek mümkün.
Bu aşamada henüz destekleyici başka bir bilgi yok. Bu anlamda 300 dolar fiyat etiketinin teyit edilmediği bilgisini de verelim. Fakat öte yandan 399 dolardan daha ucuza çok sayıda Android akıllı telefonun olduğunu hesaba katınca, Apple'ın bütçe dostu akıllı telefonlar arasında da rekabete girmek istediğini söyleyebiliriz. Elbette iPhone SE 3 ülkemizde kaç liradan satışa sunulur, bunu şimdiden kestirmesi güç.
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